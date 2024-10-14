袁偉豪與「野男」會面　告戒比賽要集中兼戒女色

TVB Plus直播互動選秀騷《我推的野男LIVE！》晚上（14日）進行拍攝，請來《2007年香港先生選舉》冠軍袁偉豪（Ben）任嘉賓，與進入最後10強的參賽者分享心得，他給予眾人貼士，指出場前最好給自己一點時間「入定」，比賽時會更集中，不過最重要的是一定要戒女色！笑言自己當年比賽時謹慎到「連阿媽都唔敢掂」，以免「破功」。

他受訪時表示當年參選港男時，獲家中一位長輩提醒他切記要戒色，他笑謂：「當時有戒，谷到頭都爆！哈哈！（當時有拍拖？）有，之後深思熟慮過就明白佢嘅意思，用咗能量喺第二個地方，自然對比賽有影響。」他又笑指現在當然沒有年輕時那樣旺盛。提到他看起來明顯清減了不少，他解釋：「因為近來有勤操體能，同埋操湊仔，成日抱個仔抱到就嚟有爸爸手。」他指囝囝「袁咕碌」快將1歲，自己亦開始摸熟仔仔的作息時間，因此可分配到時間外出做運動。至於工作方面，他表示待公司安排，現時會較主動親自接觸客戶，當結識新朋友之餘，若有合作機會會轉介公司跟進，坦言有了家庭及小朋友後多了推動力，他打趣説：「我以前份工分得好足，唔係我範疇就唔會做，哈哈！但依家既然唔係咁忙，主動啲出去識吓人，為自己為屋企打算。（唔怕畀人話搲撈？）冇所謂，鍾意點講咪點講。」他又表示太太張寶兒也有幫忙替他整理清晰客戶的卡片。

至於10強參賽者中，現時人氣排名較高的分別有2關經翰（Oswald）、11鄧家朗（Ronald）、12梁景𡺤（Jason）、16王國昇（Mike）及22伍家豪（Ivan）。Oswald笑言沒有拍拖，故不用特意戒女色：「可以非常Focus比賽，哈哈！」他表示有不停操練比賽項目，對比賽有100%信心。而Ronald就表示有女友，笑指會跟Ben的貼士戒女色，相信女友會理解，又謂比賽項目對他而言冇難度，對比賽充滿信心。