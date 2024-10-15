【是日通勝】

農曆九月十三

甲辰年 甲戌月 壬子日

吉時：上午5時至7時、上午9時至11時、下午1時至3時

凶時：中午11時至1時、下午3時至5時、晚上7時至9時

宜：祭祀、出行、安葬

忌：嫁娶、問卜、開渠

幸運方向：坐南向北

幸運數字：31、49、38

幸運顏色：綠色、青色

【星座運程】

今日幸運星：巨蟹座

白羊座：事業發展如魚得水，惟收入增長不似預期。

金牛座：多一事不如少一事，待人接物愈低調愈好。

雙子座：勉強無幸福，處理感情問題時勿自欺欺人。

巨蟹座：愛情運的升勢一支獨秀，單身者好好把握！

獅子座：做事力不從心，宜安守本分，勿多管閒事。

處女座：謹守崗位，相信自己，就會見到成功希望。

天秤座：不要事事指望別人幫忙，最緊要做好自己。

天蠍座：忍一時風平浪靜，待人接物切忌斤斤計較。

人馬座：八卦話題勿參與，避免運勢被進一步拖低。

山羊座：人逢喜事精神爽，讓自己做些感興趣的事。

水瓶座：時刻笑面迎人，這樣做會帶來更好的運氣。

雙魚座：努力有成果，勿自以為是，新挑戰等着你。

【生肖運程】

相沖生肖：馬

旺弱指數：（升）蛇 事業旺

（跌）鼠 易受傷

鼠：做事不可粗心大意，否則很容易受傷。

牛：事業與財運有進步，小本生意易獲利。

虎：理財策略宜保守，冒險舉動易惹麻煩。

兔：財運比較一般，有必要檢討理財策略。

龍：宜趁財運好增加儲蓄，以備不時之需。

蛇：事業運上升，領導才華有望得以發揮。

馬：是日沖煞，工作運稍遜，心態欠積極。

羊：懂得向高人取經，事業發展會有進步。

猴：事業發展機遇陸續有來，可大展拳腳。

雞：感情穩定，跟伴侶相處時能無所不談。

狗：心態正面，待人熱情，受身邊人歡迎。

豬：太過在意別人的想法，有點自討苦吃。

【暢所欲玄】（玄學家伍立群）

無名指

中西相學對手指的名稱各有不同，除了手指公俗稱拇指是同一種叫法，其餘則各異。中國人稱第二隻手指為食指、第三隻手指叫中指、第四隻手指叫無名指、第五隻手指叫尾指。而西洋相法稱第二隻手指為木星指、第三隻手指為土星指、第四隻手指為太陽指、第五隻是水星指。

在健康上，若無名指壯直不偏斜，指節圓潤主其人腎臟及生殖系統良好。無名指太短弱小主其人元氣太弱，精神不足。無名指偏曲與中指及尾指合併而見露隙，主泌尿系統弱，神經衰弱，容易失眠及頭痛。無名指第一節過於粗壯，易內分泌失調。無名指第二節過長及瘦削，同時多雜紋的話，主鈣吸收不足，牙齒及骨骼較脆弱。

運程方面，無命指強偉秀麗主得賢妻或好丈夫，晚境尤佳。若無名指有所損傷，會對配偶的運勢有不良之影響。無名指長主其人對名譽十分重視，若該指過長、幾乎與中指一樣，為人自負、高傲、不合群、喜冒險投資，即行事有賭博成分。假若無名指太短，對人恩怨不分、喜怒無常，人緣十分差，不懂做人處世。假若手張開時，尾指與無名指分開距離太大，則表示與子女緣分很弱。