《Careless Whisper》誕生40周年　靈感來自佐治米高童年愛情故事？

英國一代流行樂壇巨星佐治米高（George Michael）不經不覺經已離世接近8年，他創作及主唱的歌曲冇數，其中Wham！時期的《Careless Whisper》更成為情歌經典。今年正值是該曲誕生40周年，為慶祝這個日子，佐治的GME、索尼唱片公司將於本周五（18日）推出該曲的紀念版CD及黑膠唱片。

《Careless Whisper》收錄於已故巨星佐治Ｗham！的第2張大碟《Make It Big》內，歌曲由佐治與隊友Andrew Ridgeley合力創作而成，佐治兼任歌曲監製。佐治米高曾於自傳中表示《Careless Whisper》早於1981年創作的，當時於倫敦一餐廳任職DJ的他於上班途中在巴士上創作而成。據他表示《Careless Whisper》的創作靈感來自他大約12、13歲時候的一段刻骨銘心經歷。他說：「當時我經常陪伴比我大兩歲的姊姊去倫敦一個溜冰場，那裡有一個長金髮的女孩名字叫阿珍（Jane）。我當時是一個戴着眼鏡的肥仔，我非常迷戀她——儘管這些機會不屬於我。當我們到達溜冰場時，我姊姊常常去做她想做的事，我會花整個下午迷戀這個女孩阿珍...」不過他表示當時沒有勇氣向阿珍表白，直至後來他長大後，阿珍巧合地做了他的鄰居，那時間再次燃起佐治對她的愛火。他說：「有一日我見到她行過來，我心想她從那裡來？由於幾年間我變化好多，她認不出是我。後來我們拍拖了。」

《Careless Whisper》雖然是40年前的作品，但多年來樂迷仍然不停播放該曲，最近歌曲於串流音樂平台Spotify的串流次數已衝破10億次。而英國Smooth電台亦連續第6年由聽眾投票選《Careless Whisper》為音樂史上最喜愛的歌曲No.1。

【《Careless Whisper》改編成多個國際版本】

《Careless Whisper》唱到街知巷聞成為經典情歌，日本已故偶像西城秀樹翻唱成《抱きしめてジル》之外，香港亦先後出現3個不同的版本，分別就是梅艷芳的《夢幻的擁抱》、蔡國權的《無心快語》以及甄妮的《忍痛說謊》。其中梅姐的《夢幻的擁抱》更獲選1985年勁歌金曲第1季季選。