鍾欣潼復胖依然省鏡　阿Sa再被關智斌「求婚」

藝人鍾欣潼（阿嬌）時肥時瘦的身形不時成為網民焦點，近日她與多位藝人現身內地的珠寶品牌活動，她以露肩晚裝上陣的阿嬌被發現比之前圓潤不少，更驚現雙下巴，「阿嬌復胖」成為網上熱搜，有網友調侃她叫「阿爆」，不過亦有網民力讚阿嬌雖然肥了，但依然省鏡，直言不是瘦才美「除了胖一點，法令紋都沒有」、「為啥一定要瘦骨如柴才行，這樣也挺好看的」，現場阿嬌跟惠英紅喜相逢，兩人在宴會上開心互動，傾過不停。

另外，Twins昨日在汕頭舉行演唱會，邀請好友關智斌（Kenny）擔任嘉賓，阿Sa介紹對方出場時以「我老公」來形容對方，引起全場哄動，3人合唱《死性不改》掀回憶殺。獻唱時阿Sa拖着Kenny走，冷落阿嬌1秒，幸Kenny即時回頭等埋阿嬌變三人行。唱畢後，Kenny表示：「多謝Sa姐、嬌姐，我真係好感動。」阿Sa問他：「做乜姐姐聲？」Kenny笑言：「都要咁講，我知你想講雖然我大過你兩個吖嘛！」

Kenny又提到Twins一月份演唱會，自己無化妝同無Set頭的情況下，被兩人拉上台，直言有些介意，「我係有啲介意，因為我係好完美，我嗰刻唔夠完美，同埋我冇個升降台。」阿Sa即不滿說：「我覺得你今日都係唔係太完美。」Kenny聞言在舞台上跪向對方謂：「我跪喺度。」阿Sa拖起對方解釋:「我覺得你入面件背心太礙眼。」場面搞笑。繼上次在健身室時向阿Sa跪地後，「關智斌舞台求婚阿Sa」登網上熱搜，網民笑他「跪得熟練又絲滑」，並對兩人友情大感羨慕。