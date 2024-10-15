張曦雯「回春」扮少女難過跳唱　陳瀅「過肩摔」發雌威

陳瀅在新劇演打女，使出絕招「過肩摔」嚇怕一眾男對手，拍檔馬貫東更以「恐怖」形容她。至於張曦雯表示演女團要唱歌跳舞難不倒她，最難反而是找回少女感。

無綫藝人張曦雯（Kelly）、陳瀅、羅毓儀及馬貫東日前為新劇《特勤女團》拍外景，3女飾演臥底，化身女團查案，陳瀅受訪時透露有不少打戲：「角色絕招係過肩摔，但對手都係男演員，最細粒嘅都比我重。」她笑指往往出盡力打，嚇親拍檔馬貫東：「佢話要同全公司同事講，唔好同陳瀅一齊拍，話好恐怖，哈哈！」馬貫東笑說：「佢真係好大力，唔夠佢打！不過有一下捉唔實佢件衫，撻咗佢落地，佢都Chok到少少。」

羅毓儀擸櫈打人

飾演行為心理學家的Kelly，指角色醒目又寸嘴，但卻十分論盡，她笑說：「寸完人轉頭仆親。」劇中要唱歌跳舞，她表示經歷多年台慶已難不倒她，但包括劇集主題曲MV要練3首歌舞也不簡單，又指要找回少女感覺去演女團是一大挑戰。而飾演其表妹的羅毓儀，笑言今次終於可以打人：「最勁嗰場係攞地球最強武器摺櫈係咁打，打到櫈都爛，好激烈，原來摺櫈比我想像中重。」

3女前日返公司拍攝女團戲份，Kelly拍片放上社交網，連同「聲夢小花」鍾柔美齊齊擺出女團甫士，更互送香吻。由於Kelly身穿喱士透視裝，當陳瀅雙手一抱，即令她事業線盡現，相當吸睛，不愧為隊中的「性感擔當」。羅毓儀受訪時表示超有女團感：「我哋真係要排舞，遲吓又會錄團歌，真係有種要做女團出道嘅感覺。同埋我哋幾個好玩得埋，期待套劇出街之後，真係會有人搵我哋去表演啦！」