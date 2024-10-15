網絡熱搜實惠疑結業，多間門市貼大字報　原來「最後今天」只係舊價，即日起推「突破新價」

【特約報道】昨晚，網民發現多間實惠門市貼大字報，因此網絡廣傳實惠結業疑雲，但實惠剛於社文平台出post 揭曉「最後今天」只係舊價，即日起推「突破新價」為新價。

經濟低迷，樓價大幅下滑，普羅大眾的荷包大縮水! 最近有研究訪問了香港市民，發現受訪市民對香港的經濟滿意率的跌幅最大，低至19%，評價接近為「幾不滿」，創2022年4月以來新低。隨着第4季傳統消費旺季來臨，香港的零售市場會否有「逆轉勝」的機會?

實惠深知香港人著重高性價比，因此其團隊埋頭苦幹，絞盡腦汁並與供應商結盟，以降低採購成本 ，於今天 (10月15日)，隆重宣布，推出「突破新價」，將超過7,500件產品全面降價，調整幅度高達56%，平均價格下調23%，但品質保證依然如一。香港人以後不需等減價， 隨時隨地盡享物超所值的購物樂趣，想買就買，增添生活的幸福感。

以「突破新價」推不同空間管理方案

除了全面推出「突破新價」，實惠考慮到普遍大眾市民的住宅面積十分有限，堅持為香港市民帶來不同空間管理方案，並會陸續推出不同新產品，讓大家能親手打造屬於自己又物超所值的理想安樂窩!

繼續與多個知名床褥品牌攜手合作 提供長達180天的床褥試用服務

實惠致力守護各位的睡眠健康，因此繼續與多個知名床褥品牌合作，提供長達180天的床褥試用服務*。讓顧客有充足時間安在家中體驗床褥的舒適度，確保選擇到最適合自己的床褥，以安枕無憂！

床褥品牌包括：Gaialand 伽亞樂, Bedder Zleep貝特詩, Sleeprotex 絲葆迪, Sleep Therapeutics 睡舒適, Airland雅蘭, Hekura 喜居樂, Kingkoil愛皇健, Sweetdream金美夢, CASABLANCA 卡撒天嬌, Goldfully 金寶麗及PROFILIA 寶富麗

條款及細則

▼陳列品除外，只是豁免$3,500以下的送貨費用,其他額外收費按公司指引，同一銷售單內其他貨品亦不收取運費。

#48"以下送1個枕頭，48"或以上送2個枕頭

*集合知名床褥品牌提供180天在家試用服務:實惠精選多個優質床褥品牌之獨家型號床褥，提供180天在家試用服務，床褥如不合適，可透過實惠網站憑有效發票申請更換床褥一次。退回的床褥經消毒後會捐贈到慈善機構，或者進行棄置；床褥試用服務期由收貨當日起計算180天；床褥更換服務申請期由即收貨後22天至180天内