MIRROR見面會玩新嘢　姜濤送吻慘遭Stanley嫌棄

男團MIRROR下月成軍6年，將於11月10日至11日假亞博舉行一連兩日6周年Fan Meeting，雖然鏡粉為門票不設實名制，又可每人買4張飛，有明益黃牛黨炒飛圖利之嫌而在網上鬧爆，但主辦方一於懶理，繼續為Fan Meeting大造宣傳。以往Fan Meeting都是12子齊腳上台又唱又跳，同鏡粉玩互動遊戲就算交足功課，而今年大會就決定玩玩新意思，將12子分成兩人一組共6組，講明為MIRO（歌迷會名稱）全力Battle，爭奪最終勝利，MIRO亦會為所屬MIRROR小隊全力應援，合力爭取終極福利。

至於分組名單已公布，分別為「深海藍」的Team ATLANTIC - 姜濤 X Stanley、「淡櫻紫」Team SAKURA - Anson Lo X Jeremy、「極光藍」Team AURORA - Ian X Frankie、「沙漠黃」Team SAHARA - Edan X Jer、「火山紅」Team VOLCANO - AK X Lokman及「森林綠」Team AMAZON - Tiger X Alton。其中「深海藍」、「淡櫻紫」、「沙漠黃」三組的成員搭配，似乎是以他們友好度作悉心安排。

而一直對「大表哥」邱士縉（Stanley）「情有獨鍾」的姜濤，兩人拍攝宣傳片時，他又情不自禁向對方流露「傾慕」之情，姜濤謂：「其實有Stanley喺度，我哋已經贏咗」，之後眼甘甘望住Stanley再嘟長嘴作送吻狀，不過Stanley就表現嫌棄到面容扭曲，還發出「咿」一聲。