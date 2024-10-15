味蕾去旅行　食勻東南亞

去東南亞旅行，除有陽光與灘，吃貨最開心是可以周圍搵食，無論地痞小館，又或高質星級餐廳，大家都搵得到。想止癮，本地亦有新菜單和美食推出，惹味的泰國風味，清香越南美食通通有得揀，隨時都能讓味蕾先旅行。

優雅下午茶

泰國小吃花款多樣化，用來做茶點一樣好。尖沙咀泰國餐廳和潮流品牌合作，於10月推出CHIC＆SWEET聯乘下午茶，鹹點有三文魚他他多士、菠菜雞肉酥盒、酥脆泰式雞肉丸串和香茅肉碎米紙卷，甜點有皇家泰奶茶提拉米蘇、開心果芝士蛋糕、白玉丸子斑蘭奶凍和加香蕉餡皫「蕉」糖開心果蛋白脆撻等，客人惠顧下午茶餐，可獲贈品牌系列T恤換領券2張。

越式街頭小食

去越南，街到美食數之不盡。上環越南餐廳近日推出全新街頭小食菜單，香煎魚餅米線清香嫩滑，越式牛柳配煎蛋香口惹味，其他有越式魚蛋粉、炭燒肉串、香茅辣雞翼、炭燒蠔和炸魚餅等選擇，吃到最以蜜瓜刨冰作結，舒爽又清甜。

榴槤配泰啡

泰國榴槤美味又著名，尖東五星級酒店和泰國老字號咖啡廳合作，於即日至11月10日推出泰國美饌榴槤下午茶，泰式燒烤有香燒生蠔、鮑魚、大頭蝦配泰式醬汁、香燒雞肉串和香燒泰式香腸，泰式自助甜品吧有泰香榴槤咖啡意大利芝士餅、榴槤泰香咖啡忌廉泡芙和榴槤千層蛋糕等選擇，最開心是特設即沖古法泰香瓦煲咖啡/奶茶區域，客人可碞嘗有古早味的泰式牛奶咖啡或泰式奶茶，感覺更地道。

惹味蟹宴

東南亞的海鮮菜式夠晒惹味，黃竹坑咖啡室及酒吧推出東南亞滋味蟹宴自助餐，大家可品嘗黃咖喱漿藍蟹、港式避風塘炒蟹、薑葱或星洲胡椒炒加拿大雪花蟹腳、酸甜木瓜杧果蟹肉沙律、蟹肉蟹子丼和蟹肉律脆多士等，湯麵酒吧會有番茄蟹肉湯底，鮮味又香甜。甜品有菠蘿椰子慕絲蛋糕、鮮奶椰子撻和斑蘭椰子布甸等。

馬六甲風味

尖沙咀海派粵菜館早前剛完成翻新工程，除保留原有菜式，全新設計的菜單竟然以鄭和下西洋作靈感，打造一系列的馬六甲菜式。娘惹秋葵以乾葱和蝦醬調味，亞參醬星斑腩和茄子一同烹煮，味道香濃。鳳梨咖喱蟹帶有馬來西亞風味，咖喱和香料配合得剛好。甜品的火燄香杧配雪糕極具視覺效果，最啱打卡。