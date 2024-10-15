巴黎時裝周疑衝突　妮歌潔曼推開莎瑪希爾隻手

美國女星莎瑪希爾（Salma Hayek）日前於《巴黎時裝周》出席其法國富商Francois-Henri Pinault旗下時裝品牌的時裝騷，同場有澳洲女星妮歌潔曼（Nicole Kidman）與美國天后Katy Perry，她們被記者近距離包圍拍照時，莎瑪似乎指示妮歌應該如何面向鏡頭，更伸手按住妮歌肩膀。妮歌頓了一頓，推開莎瑪的手，並轉身離開，餘下Katy與莎瑪合照，充滿火藥味的過程被拍下影片，引來網友熱議。

由於現場聲音嘈雜，傳媒請唇語專家推測妮歌與莎瑪的對話，據稱莎瑪對妮歌說：「你轉個身，OK，呢度。」妮歌回應：「喂，我搞得掂，我冇問題。夠啦，OK啦。」莎瑪繼而說：「我哋係要……」並將手放到妮歌肩上，又叫她望鏡頭。妮歌推開莎瑪後說了一些東西，影片收到莎瑪的聲音說：「好呀，請你指教吓我啦。」妮歌說：「你都唔使聽啦。」莎瑪再說：「我要囉。」有身體語言專家分析影片，認為莎瑪在控制妮歌，顯示出高一等的姿態，而妮歌只是保護自己的身份，拒絕被擺佈做宣傳。

公關很快便出來撲火，表示：「冇事冇事，一小段影片後映唔到事實。佢哋都有合照。冇事發生。佢哋係朋友，唔理其他人點諗。妮歌唔係冇禮貌嘅人，有時佢會怪怪哋，但佢唔會無禮。」有網友提出妮歌上月初才喪母，心情低落，不應該被苛刻針對。