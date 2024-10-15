Stanley親回鏡粉投訴見面會售票風波：要畀錢緊係規模大啲

男團MIRROR成員邱士縉（Stanley）今日（15日）現身譚仔三哥米線發布會，率先試食新產品。他表示自己一向對飲食要求很高：「因為每日唔係食好多餐，可能食2餐甚至1餐，所以要求高，辣嘢例如鴨血都鍾意食，油麵又正因為吸湯汁。」他笑指因已完成演唱會，現在可放肆一番，亦因為想增磅所以想增酮：「之前跌到69Kg，太瘦，開騷增到72Kg，依家目標想75Kg，覺得著衫會好睇啲。」他指若工作需要可隨時再減，但笑言雖然現時不用戒口，但因女友李炘頤要保持身形，故一起吃飯時自己也不敢太放肆，又透露女友儀式感重，自己每逢臨近大節日便開始頭痕：「特別係2月，情人節加上佢生日。（一次過慶祝？）咁你就中伏喇，我都中過幾次！」他指平日工作忙，每晚大家也只有1、2個小時見面，很珍惜相處時間：「我會要求佢11點後放低電話，一齊睇電視、傾偈。（講肉麻情話？）我成日都講，講到佢開始長期反白眼。」

另提到MIRROR 6周年見面會，他透露期間自己亦有劇集和電影拍攝，之後便準備見面會，他笑謂：「《IT狗2》準備開，可以變返演員可以著返衫添，哈哈！」談到粉絲投訴見面會取消實名制難以購票，他坦言是老問題，不過自己身為表演者會專注表演，因這才是自己的責任，不過若影響到也會跟公司溝通，問他如何安撫粉絲？他説：「我哋MIRO一直都Keep住有免費Zoom見面同傾偈，要畀錢嘅當然係規模大啲。（見面同姜濤一組？）我都有啲騰雞，因為未知會玩啲乜。」他笑指姜濤每逢感到欠安全感便會依靠他，當然玩體能方面可交給他。

提到他跟呂爵安（Edan）互曬黑圖，他笑指當時在拍團綜：「見到咁好嘅畫面冇理由唔影啦！（有傾拍拖事？）我哋唔講呢啲，多數講演技。（過兩招畀佢？）無啦啦講好奇怪，佢問我咪自然講，可能佢驚司機聽到掛。」