在公司內慘遭無視！Hanni@NewJeans就職場霸凌現身國會

韓國人氣女團NewJeans所屬的ADOR事務所，隸屬天團防彈少年團的HYBE事務所子公司，因為ADOR代表閔熙珍與HYBE之間爆內鬥，閔熙珍被解除代表理事一職，而NewJeans上月初開直播時，指越澳雙籍成員Hanni欲與同公司的組合打招呼時，對方的經理人卻叫成員無視她，令她大受打擊。

Hanni今午（15日）就職場霸凌一事出席在國會舉行、由環境勞動委員會及經濟社會勞動委員會等主持的國政監查會，作為外國人的她在沒有翻譯員陪同下，親自以韓文發言，她回想事發經過時表示：「當時我去到做妝髮的樓層，那時候是參加大學祭的時期，我正準備到釜山大學演出，正在走廊等候，當時有大約3名來自其他子公司組合的成員，有一名女經理人經過，我和成員打過招呼，在5至10分鐘之後再出來，再次見到那位經理人，便聽到她向後面的成員說『裝看不見，無視她』，我無法理解我為甚麼要承受這種事，為甚麼她會在那個環境說這種話，這甚至不是只發生過一兩次的事。」

Hanni指若她今日不出席監查會，大家很快便會淡忘：「這件事是大家今後都可能會經歷的，無論是其他前輩、後輩或同輩，還是練習生們，我都希望他們不會遇到這種事。」她又指早於出道初期，HYBE的創辦人兼理事會議長方時赫便經常無視她們：「每次我們跟他打招呼，他從來都不理會，我在韓國生活之後，知道要跟比自己年長的人有禮地問好，而無視他人的問好，這是與職業無關，是無禮的行為。」她亦表示知道有HYBE的職員在網上討論區辱罵NewJeans，亦看到HYBE的宣傳部要求記者淡化她們在日本出道的銷量成績，令她確信HYBE的確討厭NewJeans。

她又指新上任的代表理事金周永本來答應會就職場霸凌一事確認CCTV，後來卻改口指影片已經刪除：「看着代表改口，讓我感到不安，因為我是越南和澳洲人，不是100%理解韓文，為了不要錯過重要的內容而錄了音，可以證明我沒有說謊，假如有誤會，我希望可以解開。」