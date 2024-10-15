東冲有料到：曼谷拜神一條街

所謂拜神一條街，所指的其實是一年一度的印度神誕。

每年泰國九皇齋節的最後一天，亦適逢是印度神誕，當日於曼谷Silom路之上舉行大型活動。雖然自己在曼谷居住了廿多年，但一直未曾參與，今年多得朋友安排，終於可以親身由下午直落到凌晨3點全程體驗，絕對大開眼界！

到訪前得悉會有師父上童化身為印度天神，並會有花車巡遊之類的內容，但原來卻遠比想像中的大陣仗！於Silom路較後的街道附近（即印度神廟附近）於下午6點便封路，沿路每隔兩、三步便設有神壇，善信們會在此擺放不同的神佛雕像，可謂大開眼界！無論是街頭街尾，抑或橫街小巷都可看到如此盛況，就連Sathorn路的部分路段亦進行封路及設置超級神壇，保守估計當晚在街上的神壇超過300個，十分墟冚，當中有還神的表演，也有師傅在替善信祝福，亦有只供善信參拜的，各適其適。

雖然泰國人信奉佛教，但他們對印度教並不抗拒，四面神、象神及愛神均來自印度教，有不少信眾支持。

當日印度廟附近被擠得水洩不通，完成了萬眾期待的儀式後，三位師父的童身及五輛載了祭師和放有神像的花車便出發，沿途向善信祝福。整個過程一直持續至凌晨3點，當中最後一輛花車運載着最神聖的印度女神，根據傳統信眾們需將椰子大力扔到地上，利用椰水先清洗道路後，方讓車子駛過，椰水四濺的過程絕對令人嘆為觀止。

雖然該區經過盛典後遺留了很多垃圾，但曼谷市政部門早已部署了大量負責清潔的人手，僅兩個小時便將街道回復企理乾淨，十分有效率。

曼谷的印度神誕已經有多年歷史，下年有機會的話值得親身參與，絕對係Amazing Thailand！

胡慧冲