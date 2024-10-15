MIRROR孖COLLAR出席活動　泰國小天后露波底搶Fo

MIRROR 6位成員姜濤、盧瀚霆(Anson Lo)、李駿傑(Jeremy)、呂爵安、江𤒹生(AK)和楊樂文(Lokman)；ERROR成員郭嘉駿（193）、梁業（肥仔）和吳保錡以及COLLAR成員等出席宣傳《CHILL CLUB Thai Pop Festival Event》記招。現場有多位來自泰國的藝人出席，當中「泰國小天后」BOWKYLION穿上白色貼身裙露出波底，錬贏同場的COLLAR沈貞巧、李芯駖和陳泳伽。

泰國歌手將會與香港歌手Crossover拍攝一個Thai Pop新節目，AK和Jeremy將分別與F.Hero及泰國新女團QRRA合唱，AK最誠意十足，台上講了三句泰文作自我介紹。事後他表示是歡迎對方來香港，希望讓對方感受到香港人的溫暖，是盡地主之誼。

同日大會再宣布12月將會在港舉行一個音樂節，MIRROR將會聯同BOWKYLION合唱。隊長Lokman表示今日到場與BOWKYLION有打招呼，想多點交流，及希望有多點時間綵排，更熟落一點，問對方今日衣着火辣可會擦出火花？Lokman表示未知到時衣着，又笑謂：「今日唔敢直望佢，但演出嘅時候就要直望喇！」又講笑想帶對方到他們各自開設的餐廳食飯，若對方敢，會帶她到他們開設的泰國餐廳食飯，又打算送咖啡豆給她做手信。Lokman又希望挑戰泰文歌，不過現在尚言之過早，十畫未有一撇。

提到MIRROR成員各有各忙，團綜拍攝得如火如荼，各人挑戰廚藝，Anson Lo表示會炮製從未試過的新菜色及烹飪方法，問誰人是地獄廚神，Anson Lo即笑說：「做乜望住我？」並表示節目中會有很多驚喜及搞笑環節，又指拍攝時十分安全，講笑有只是「意外地好食」及「意外地難食」。姜濤就表示：「廚藝方面我就唔出聲。」AK就指姜濤是最chok一個。

明天是AK生日，AK表示將會與屋企人食飯慶祝，即場叫隊員派利是，Anson Lo立即送上「生日禮物」，在AK耳邊耳語，細細聲說：「ASMR」（意思是顱內高潮或大腦按摩），AK即笑說：「人生未試過，感覺更好，分外光榮。」姜濤亦給AK送上生日祝福，並透露年底將會推出新歌，是否想追回音樂成績？他表示：「還好。」

呂爵安被問到有否聽緋聞女友林明禎的新歌時，他表示：「估到會問，我唔再評論啲乜，呢個獨立作品，唔好拉落我度，咁樣唔公平，放過我放過佢，唔答咁多畀啲空間，答得愈多愈引起其他嘢，所以都係唔方便評論，（係咪感到好大壓力？）係，好大壓力。」