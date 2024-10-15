方力申已見女友親友　婚事愈慳愈好

藝人方力申、吳浩康及女團Lollytalk成員吳倩怡（Sinnie）和劉綺婷（Yanny） 今日（15日）出席活動，呼籲公眾了解備災知識。方力申表示平日打風亦無特別做防風措施：「同大部分香港人一樣『冇咁好彩嘅』，哈哈！我連膠紙都懶得黐。」不過他笑指最終也要向現實低頭，試過在家堆沙包以防水浸，又指自己也是需要被教育的一分子。

提到他不時參與義工工作，會否想過帶女友一起參與？他表示女友一早在網上登記了為合資格義工，笑指自己比較高調，女友喜歡低調故不喜歡跟他一起做義工。提到他早前被ｄ東網獨家拍得化身「柴可夫」，守候2小時為接載女友及未來外父，問他是否想行外父政策？他笑指自己久疏戰陣，忽略了狗仔隊的存在，解釋當日是跟女友的家人及親戚一起吃飯，事後接載女友及她父親離開，澄澄沒有守候2小時那樣誇張：「佢哋都開始經歷到娛樂新聞不能盡信，所以對我改觀喇！知道以前話我衰嗰啲新聞不能盡信。」他表示一早已見過對方親友，問到是否預備拉埋天窗？他笑謂：「見還見，呢啲嘢遲啲先講。（同女友有共識？）有唔正經咁傾過囉，會傾吓結婚嘅好處同好處。」他指女友沒有要求要夢幻婚禮，笑指自己則希望婚禮越慳越好。

同場Sinnie和Yanny透露早前學習了「腹式呼吸法」，每當遇到情緒壓力便可以此呼吸法紓緩。Yanny指自己講話「唔叻」：「有時講講吓唔知下句講乜，就會好緊張。」Sinnie即大爆Yanny每當緊張時，會不斷撥弄頭髮及搣手指：「會搞埋隔籬嗰個，攣頭髮都俾佢掹到直。」她指自己有時未必察覺自己有壓力，此時身體會出現警號：「會出到成身風瘌。」

二人透露Lollytalk為配合首張專輯推出，稍後將舉行簽唱會，人數及規模將較之前見面會大。另表示她們的「暗黑星團企劃」仍一直進行中，計上次兩位成員進行拳賽後，稍後輪到成員黃敏蕎（阿妹）和郭曉妍（Ah Yo）到台灣挑戰10公里馬拉松賽事。