關智斌讚「好波」　吳保錡：多謝前輩

男團ERROR成員郭嘉駿（193）、吳保錡和梁業（肥仔）今日出席活動，獨欠何啟華（阿Dee），原來早前齊到日本拍攝團綜，保錡爆肥仔在公眾場合作「全祼」演出，讚肥仔全身都是肌肉，以肥仔為榮，193亦讚肥仔屁股盡是肌肉，又爆全祼不止一人，而肥仔只嘆句：「人在江湖，身不由己。」是次到日本拍攝整整一個月非常開心，因4子很久沒有一齊共處，指今次旅程很好玩，經歷很多新奇和刺激，讓大家增進了友誼，笑指難受的部分都有，但相比以往的團綜已較少。

早前保琦為新歌晒胸肌拍MV，獲關智斌（Kenny）在社交平台貼文讚他「好波」，保琦表示多謝前輩，讚身材不如對方好：「好佩服佢，佢操練肌肉靠飲食自律，我只係靠食營養餐。（約Kenny一齊健身？）我冇能力，大家又住唔同區。」193指從小看Kenny大，讚對方靚仔又大隻。肥仔表示Kenny有邀約一起練舞，保琦就表示不敢參加，直指肥仔跳舞太嚴厲，193亦指肥仔見隊友跳得不好會出手打腳。

193早前揸辣跑出事，不慎撞跌婆婆，他表示意外後留有陰影，決定將辣跑賣掉，蝕讓損失廿多萬元，認為錢可以賺回來，因視辣跑如「老婆」，只希望下一手車主可以好好對待愛驅，「自己係好捨得，但因為辣跑座低，我坐入去成個人凹咗下去，依家買咗部古董車，開車保持安全車速，經常畀後車響咹，同埋車內裝曬車cam。」他又表示意外後，他再考一個輕型貨車牌，補了十幾個鐘，他說：「教車師傅知道我嗰次意外，帶我重返案發現場教我睇路牌，又話個個考牌官都知道我件事，不會輕易發牌給我，所以我好勤力去學，感恩過關考到。」