鍾欣潼被指復胖　蔡卓妍：健康和開心最緊要

藝人蔡卓妍（阿Sa)今日以形象大使身份出席活動，透露未來工作非常忙碌，尚有一場內地巡演，完成後便開戲，之後再到美加及英國繼續演唱會。早前阿Sa在廣州巡唱時台上表示頭暈，後來更發燒，她表示可能太攰及生理期前不適所致，她又透露今日亦作病：「今朝起身有少少唔舒服，可能我今年犯太歲，小病是福，下年會去調理。」她希望可以放假叉電，覺得叉極不夠，講笑到這個年紀不能太忙。

阿Sa表示新劇是她最喜歡的喜劇，劇本不複雜，而且與張繼聰合作過拍劇及做過金像獎司儀，甚有默契。「好耐冇拍過喜劇，好鍾意喜劇嘅氛圍，喜劇係最難拍，惹人喊易，惹人笑就唔易，我又好鍾意呢種挑戰，對阿聰好有信心，係驚自己忍唔住笑啫！」

提到拍檔鍾欣潼（阿嬌）近日又翻脹，她覺得最緊要身體健康和開心，撐阿嬌一直都是靚女，毋須教阿嬌keep fit。阿Sa反指自己都為食要控制飲食，及做她最憎的運動，唯一比較喜歡的運動是打網球，因為少時曾經學過，現在正秘密練波，請教練練習，問有冇追求者約她一起練波？她表示：「關智斌囉！佢都想學，佢係我哎吔老公。（關智斌阻住你啲追求者？）我阻佢，定佢阻我？佢係我擋箭牌，擋傳媒問題，哈哈！」表示真正姻緣隨緣，自己不急。