相原美咲 G奶女強人

現今世代有好多女強人，唔止學歷高、能力強，仲喺職場上位居要職，之但係一遇到老鼠曱甴，往往被嚇到花容失色，今日為大家介紹嘅日本寫真美人似乎強得多，唔怕蛇蟲鼠蟻之餘，仲識得野外生存技能，佢就係相原美咲！

駐顏有術

印象中，日本女性好似加咗一層防腐劑，凍齡美女特別多，就算年近3字頭，顏值都同十八廿二嘅少女相差無幾，而呢種現象喺寫真界更加常見，唔少出道超過10年嘅女優，依然Keep住好狀態，甚至變得愈嚟愈靚添！早喺2011年出道嘅相原美咲，就係最佳人辦！今年29歲嘅美咲，擁有一副精靈嬌俏嘅面孔，可愛指數冇因為年紀大咗而減退，但又開始散發一份姊系氣息，形象上具有極高可塑性。身材方面，美咲嘅胴體比初出道時弗得多，望落纖巧結實冇贅肉，肌膚愈來愈白滑，加埋上圍對G奶仍然分量十足，真係勝過好多後生女！

更勝從前

相原美咲喺2010年已經一邊讀書一邊參與攝影活動，加入寫真界冇幾耐就喺選美活動「青年小姐冠軍大獎賽」中勝出，聲勢強勁，工作接踵而來。可惜阿妹當時太年輕，未識得點樣處理身心壓力，令佢萌生引退念頭，跟住仲一個女仔去到野外生活添！

喺暫別寫真界嘅日子，美咲唔止學識點樣喺野外求生，連個膽都大埋，唔再驚蛇蟲鼠蟻！換句話講，阿妹唔再係弱質女子之餘，仲進化成身體同心理都異常強大嘅女強人，所以回歸寫真界之後，有脫胎換骨嘅表現！早前，美咲宣布會喺2025年從寫真界畢業，在此之前會為大家帶來更激嘅演出，真係令人好期待呢！

Profile

年齡：29歲

身高：5呎4吋

三圍：34G-23-34