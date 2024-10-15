陳卓賢心靈曾受挫　感激張敬軒助開竅磨走稜角

男圑MIRROR成員Ian（陳卓賢）在電台訪問中，提及早期比較閉封，因跟經常被人誤會，故寧願不跟人溝通有關，他說：「可能我想表達A意思，但大家會接收咗B意思，又或者見到我唔笑，就覺得我好cool，同人溝通有好多誤會產生，咁不如唔好溝通，久而久之變得封閉，反而近年嘅我願意同人分享多咗，可能因為個人成長咗啦。」

Ian續說初入行的他凡事都很執着：「依家睇返轉頭，就覺得有問題，嗰時成日唔開心，匿埋自己喊，可能係公司合約上嘅事，或者媒體報道嘅嘢，例如明明我冇做到，點解講到我有做，我會好唔開心。」他覺得喊是一種宣洩，不過最重要是將事情消化，而張敬軒是他要多謝的前輩：「我同佢（張敬軒）熟咗之後，發覺有好多相處點，佢亦會話我早段日子，同佢以前後生好相似，佢想我好啲，所以分享佢嘅經驗，開導咗我好多，同佢之間有種信任，知佢講嘅嘢係為我好，於是我試吓做個改變，發覺自己舒服咗，冇再咁牛角尖。」

Ian又分享與家人關係，他說：「出嚟做嘢之後，反而同家人關係Close咗，因為我喺屋企係最細，屋企有4兄弟姊妹，阿哥、家姐大我好多，細個嘅我好似獨子咁長大，佢哋唔會同我玩，亦唔溝通到，因為我可能啱啱升小學，佢哋已經中學，到出嚟做嘢後，大家話題及面對事情相似咗，關係比以前Close咗。」

Ian又指父母亦很嚴格，小時候常被體罰，他指：「依家小朋友坐唔定，大家會知道可能有其他問題，例如ADHD（專注力不足），依家有呢啲認知，但以前一定係曳，以前嘅我都係坐唔定，父母覺得唔乖就打。（最曳做過乜？）小學試過將啲濕紙巾掉上天花板，跟住天花板就會有個印，真係好百厭、好貪玩，咩都想試。」雖然如此，但他心知父母愛錫他，因父母給他的是最好。問到Ian何謂幸福？他認為：「我想關心嘅人、我想照顧嘅人，有得到自己嘅照顧，佢哋唔使擔心好多嘢，就係一種幸福。」

此外，Ian透露出世已領洗，中小學亦在天主教學校讀書，養成祈禱的習慣，就算入行後也保持，他說：「開騷前會祈禱，祈禱可以令自己心神定啲，有清醒頭腦去處理問題，當工作遇到控制唔到嘅事情，我會祈禱。」