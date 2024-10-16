【是日通勝】

農曆九月十四

甲辰年 甲戌月 癸丑日

吉時：上午9時至11時、下午3時至5時、下午5時至7時

凶時：上午7時至9時、下午1時至3時、晚上7時至9時

宜：修廚、作竈、整路

忌：詞訟、嫁娶、出行

幸運方向：坐東南向西北

幸運數字：44、13、02

幸運顏色：金色、銀色、白色

【星座運程】

今日幸運星：雙子座

白羊座：獲好運氣加持，專注事業發展，易有得着。

金牛座：不要做超出能力範圍的事，以免破財收場。

雙子座：財運最旺，投資易有斬獲，可獲貴人提點。

巨蟹座：運勢平平，處理感情問題有必要多花心思。

獅子座：不要奢望天降橫財，是時候惡補理財知識。

處女座：瑣事纏身，忙得團團轉，之後要好好休息。

天秤座：事業運上升，但不宜對收入增長抱太高期望。

天蠍座：身心狀態差，須小心處理文書，以免出錯。

人馬座：多做好事冇蝕底，你的善心可換來好人緣！

山羊座：生活稱心如意，多用綠色有助進一步增運。

水瓶座：話頭醒尾，有力解決大小難題，處變不驚。

雙魚座：心態正面，別人願意親近，運勢也好起來。

【生肖運程】

相沖生肖：羊

旺弱指數：（升）猴 善理財

（跌）羊 財運差

鼠：財運一般，身邊多小人，帳目要分明。

牛：桃花較弱，緣分未到，脫單要有耐性。

虎：工作運平平，不要怕辛苦，繼續加油。

兔：精神狀況稍遜，工作與財運亦不太好。

龍：收入比預期少，工作上要再努力一點。

蛇：爛桃花出現，面對誘惑必須保持克制。

馬：事業運欠佳，易被人針對，務必小心。

羊：是日沖煞，財運差，有必要勒緊褲帶。

猴：理財有道，儲蓄出現增長，生活無憂。

雞：職場小人多，做任何事都要醒醒定定。

狗：相信自己的能力，事業上可大放異彩。

豬：抵抗力弱，身體易出問題，注意休息。

【暢所欲玄】（堪輿學家麥玲玲師傅）

房子缺角（上）

方正的房屋在傳統玄學上被視為吉宅，屋形出現缺角，對居住者的運勢或健康有影響，最好使用相對應的擺設作化解。

‧高樓層影響小

玄學上，不同方位代表家裏不同的人，因此不同方位的缺角，對不同的居住者會有所影響，最重要留意缺角位置所代表的性別及歲數，家中排行只作參考。另外，缺角對於住在高樓層的房子影響會較小，因缺角問題被同一方向而不同層數住戶攤分；相反，對獨立屋或別墅來說，缺角的影響會較大。

‧缺角方位影響：

●正東缺角：影響31至45歲長男

較易影響腳部和肝臟的健康，處理也不夠活力。

化解：放龍形擺設

●正南缺角：影響16至30歲次女

久住易患眼睛或心臟的問題，也較易因思路不清而作出錯誤判斷。

化解：放鳳凰形擺設

●正西缺角：影響15歲或以下幼女

容易撞傷擦損，呼吸系統毛病， 家人易有口角。

化解：放羊形擺設