上半年最蝕錢電影　超英片《蜘蛛夫人》票房失利令漫威血本無歸

2024年已過了大半年，有電影網站就統計荷里活影壇上半年的票房成績，並公開最令電影公司蝕大錢的電影屬那一部。去年以女性超英做主角的漫威電影《Marvel隊長2》（The Marvels）票房仆直令迪士尼蝕大本，今年情形的一樣，漫威與索尼合作的超英大片《蜘蛛夫人》（Madam Web）同樣票房慘敗，繼續令電影公司蝕大錢。

《蜘蛛夫人》由美國人氣女星狄高達莊遜（Dakota Johnson）夥拍Sydney Sweeney合演，影片於今年情人節上映，結果北美票房慘不忍睹，累積收入僅得4,581萬美元（約3.57億港元），而全球「埋單」累積收入亦僅過1億美元（約7.8億港元），令人大失所望。即令電影公司「打退堂鼓」煞停開拍續集的計劃，由於影片成本超過1億美元，亦因而令電影蝕大錢。

《蜘蛛夫人》票房慘敗之外，索尼另一部大製作電影《捉鬼敢死隊：冰封魅來》（Ghostbusters: Frozen Empire）同樣「雷聲大雨點小」，雖然今集有新舊「捉鬼敢死隊」攜手合作，但仍然冇助票房。全球累積收入僅過2億美元（約15.6億港元）整體成績被上集《捉鬼敢死隊：魅來世界》（Ghostbusters: Afterlife）差，唯一慶幸就是加埋《冰封魅力》的票房收入在內，令《捉鬼敢死隊》系列的全球總票房衝破破10億美元（約78.1億港元）大關。

此外，由美國男星麥克華堡（Mark Wahlberg）主演的真人真事勵志片《鐵人狗狗》（Arthur the King）亦因票房成績差而令Lionsgate電影蝕錢。影片於今年3月中上映被兩大對手《沙丘瀚戰：第二章》（Dune: Part Two）與《功夫熊貓4》（Kung Fu Panda 4）「夾擊」之下，北美開畫僅收760萬美元（約5,928萬港元）。最終全球僅收4,082萬美元（約3.18億港元），幸好影片屬低成本電影，製作費僅1,900萬美元（約1.48億港元），不至於令電影公司「蝕入肉」。

至於下半年的票房成績，相信荷里活大導演哥普拉（Francis Ford Cooplola）執導的1.2億美元（約9億港元）巨製《大都會》（Megalopolis）必定會打入今年最蝕錢電影之一，影片自上月底公映以來票房仆直，於北美開畫僅收400萬美元（約3,080萬港元）比預期還要低，預計影片將會令電影公司以及有份投資的哥普拉「血本無歸」！