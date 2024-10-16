東方日報C1：MIRROR獲「天后」助攻　AK泰語迎賓

男團MIRROR昨日與打扮性感的師妹組合COLLAR出席音樂活動，但遭首度來港的「泰國小天后」BOWKYLION晒波底搶鏡，連MIRROR都直言不敢直視對方，而Anson Kong（AK）則識做地用泰語打開話題！

MIRROR其中6位成員AK、姜濤、盧瀚霆（Anson Lo）、李駿傑（Jeremy）、呂爵安（Edan）和楊樂文（Lokman）昨日現身在沙田舉行的《CHILL CLUB Thai Pop Festival Event》記者會，吸引數百粉絲到場，場面墟冚，他們與同場一班來自泰國的歌手，宣布泰港兩地歌手Crossover拍攝Thai Pop新節目。AK和Jeremy將分別與F.Hero及泰國新女團QRRA合唱，AK誠意十足，講了3句泰文作自我介紹，表示是歡迎對方來港，希望讓對方感受到港人的溫暖，Jeremy亦表示與青春女團合作感開心。

大會同時宣布12月會在港舉行一個音樂節，MIRROR將聯同泰國小天后BOWKYLION合唱，隊長Lokman指到場就與對方打招呼多作交流，又希望有多點時間綵排，讓彼此更熟落，同時表示想挑戰唱泰文歌。問到對方衣着火辣，可會擦出火花？Lokman指未知對方演出時的衣着，笑說：「今日唔敢直望佢，但演出時就要直望喇！」他笑指想帶對方到隊員各自開設的餐廳食飯，又準備送她咖啡豆做手信。

Edan談緋聞求放過

今日是AK的32歲生日，他表示會與屋企人食飯慶祝，又即場叫隊員派利是，身旁的Anson Lo即送上「生日禮物」，在他耳邊細細聲說：「ASMR」（意思是顱內高潮或大腦按摩），由於差點錫到AK耳仔，惹來全場粉絲尖叫，AK氣定神閒笑說：「人生未試過，感覺更好，分外光榮。」姜濤向AK送上祝福，透露年底會推出新歌，問他是否想追回音樂成績？他說：「還好。」提到MIRROR團綜拍攝得如火如荼，各成員要挑戰廚藝，Anson Lo表示會炮製從未試過的新菜式及新烹飪手法，問到誰是地獄廚神？他笑說：「做乜望住我？」

MIRROR透露節目有很多驚喜及搞笑環節，拍攝過程十分安全，沒有意外，講笑只有「意外地好食」及「意外地難食」，姜濤立即表示：「廚藝方面我就唔出聲。」AK則指姜濤是節目中最Chok的一個。Edan的緋聞女友林明禎近日推出新歌，問他有何評價？他說：「估到會問，我唔再評論，呢個獨立作品，唔好拉落我度，咁樣唔公平。放過我、放過佢，唔答咁多，畀啲空間，答得愈多愈引起其他嘢，所以唔方便評論。（係咪感到好大壓力？）係，好大壓力。」

另外，MIRROR成軍6年，將於11月10至11日假亞博舉行Fans Meeting，今年大會將安排12位成員分成6組演出，分別為姜濤與Stanley、Anson Lo與Jeremy、Ian與Frankie、Edan與Jer、AK與Lokman、Tiger與Alton。

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