《小丑：雙瘋》票房慘敗狂「cut畫」 本月底串流平台播

由奧斯卡金像影帝華堅馮力士（Joaquin Phoenix）與百變天后Lady GaGa合演的《小丑：雙瘋》（Joker: Folie à Deux）自10月4日開畫以來因劣評如潮導致票房慘敗，有行內人士估計影片最終會令片商勁蝕2億美元（約15.4億港元），近日有指影片將於本月29日提早於影視串流平台放映，務求於上線形式獲利。

《小丑：雙瘋》目前上映兩星期全球僅收1.65億美元（約港元），由於影片成本+宣傳費高達3億美元（約12.7億港元），要回本必須全球票房要高達4.5億美元（約34.65億港元）。影片今日正式於中國上映。

《小丑：雙瘋》獲海量劣評，《的士司機》（Taxi Driver）美國金像編劇及導演Paul Schrader日前受訪時亦狂轟影片是「真正差勁的歌舞片」。他表示自己入戲院睇僅看了10餘分鐘就決定離開戲院購物之後回來再看多10分鐘頂唔順走人。之後Paul更不客氣狂鬧兩主角：「我唔鍾意佢哋，我唔鍾意佢哋作為演員、角色。成件事我都唔鍾意。我意思係，佢哋係嗰啲嚟你屋企，你即刻由後門祟走那種。」