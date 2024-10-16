游嘉欣晒一件頭泳衣細節滿滿　關閉留言功能有玄機

無綫小花游嘉欣（游游）樣子甜美形象健康，深得網民喜愛，她日前在社交網晒泳裝照派福利，寫道：「夕陽無限好，只是近黃昏，差不多要同夏天講bye bye，相信下個夏天自己會更好。」身處日落黃昏海邊的她，穿上全黑一件頭泳衣，肩上披着白毛巾，驟眼看性感欠奉，不過細心再看便發現胸前「別有洞天」！加上白滑長腿，性感得來又健康，可惜照片中游游要不是以手遮掩，就是以一個黑心心圖案遮擋心口，想信一定有粉絲會覺得不夠喉，希望留言要福利了，但今次卻似乎未能如願，因為游游關閉了此貼子留言！

游游接受東網訪問解釋事件，她笑言相片只是舊照，純粹想跟夏天説聲Bye，問到為何關閉留言功能？她坦言留意到通常Po泳衣照就會引來一些奇怪留言，雖然自己向來會無視這些留言，但覺得其他人看到這些留言或會產生不好的觀感，她笑謂：「避免唔到人哋講咩，咁就直接唔好有留言，哈哈！（私訊你講猥瑣嘢？）咁又少喎。（嚇到你以後唔再Po泳衣相？）又唔會嘅，我都係記錄吓生活，都係往健康方向。」她坦言再考慮會否重開留言功能，又搞笑指或者要改Po潛水衣照。游游表示即將會入劇組開工，不過角色詳情暫時未能透露。