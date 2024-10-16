【簡潔生活學】「大廚經濟」與「熊貓經濟」

你有追看近日串流平台大熱的韓國料理比賽嗎？這個節目以淘汰機制，由80位素人廚師「黑湯匙」對決20位「白湯匙」菁英主廚，百人戰為贏取3億韓圜（超過170萬港幣）獎金。能引起熱話，除了可以觀摩來自韓國各地，由平民食店到米芝蓮餐廳，甚至海外名廚的精湛廚藝，也了解到參賽者背後的感人故事。

其中備受關注及談論的，除了對冠軍人馬評價兩極外，另一焦點是「無限料理地獄」比賽環節，因為最後7位參賽者要挑戰的任務，是以「豆腐」為主食材，每30分鐘就要做出一道不可重複而具創意的菜式，每輪會淘汰一位選手，直至最後一位才可以與上一輪晉級者決一死戰，爭奪冠軍。

說是「地獄」，真的很「地獄」，因為只能用豆腐煮出不同菜式，要突顯豆腐的味道，也要有創意，難度十分之高。我因為食素，所以經常會用到豆腐，但只是些簡單的豆腐湯、煎豆腐配雜菜等等，但廚師們竟然能設計出令人意想不到的料理，尤其是經驗豐富的美籍韓裔主廚Edward Lee，由豆腐湯、豆腐帶子、意大利面，還有豆腐扮炸雞，最後一道變出甜品等，創意無限，簡直是神級主廚！所以有不少網民認為他才是真正的冠軍！

不論冠軍是否實至名歸，反而留意到兩點，第一就是比賽用的「豆腐山」，在鏡頭前視覺很震撼，但比賽結束還剩下了很多，到底會怎樣處置呢？若處理不當，一天就會變壞，如果全部要棄掉實在太浪費！希望製作單位能珍惜食材。第二雖說是料理比賽，相信背後是要宣揚韓國各式美食，希望吸引本土或遊客。而節目出街後，參賽廚師的食肆都其門如市或一位難求，借節目發展「大廚經濟」，真的非常成功。

據知我們香港也計劃「熊貓經濟」，希望有助刺激旅遊業，會否也一樣成功呢？惟有拭目以待。

Profile：Kitty Wong

-已婚，育有3名子女

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