「萬國郵政聯盟一百五十周年」紀念郵票現已推出 紀念各國郵政機關的大日子

【特約報道】香港郵政以「萬國郵政聯盟一百五十周年」為題的紀念郵票及相關郵品已於10月9日（星期三）推出發售。

1874年10月9日，22個國家簽署了《伯爾尼條約》，成立了郵政總聯盟，並於1878年改稱為萬國郵政聯盟，以實現「建立單一郵政機構為世界各地人民提供服務」的願景。時至今日，萬國郵政聯盟已成為擁有192 個成員國的郵政網絡，致力建立和促進各國郵政機關之間的合作和溝通，並提供最新的資訊，以確保郵政產品和服務的互聯互通。同時，亦發揮了諮詢、調解和聯絡等作用。

2024年為萬國郵政聯盟成立一百五十周年，香港郵政作為中國代表團成員，以「萬國郵政聯盟一百五十周年」為題，發行一張郵票小型張，以資紀念。

郵票小型張展示了一隻由多個幾何三角形拼成的信鴿，將郵件傳遞到世界各地，代表萬國郵政聯盟強化了世界各地郵政之間的聯繫、溝通和合作。郵票小型張亦展示了萬國郵政聯盟150周年的主題標誌。

有關這套紀念郵票及相關郵品的詳情，可到香港郵政郵票策劃及拓展處網頁(stamps.hongkongpost.hk)查閱。立即到以下網址或各郵政局選購啦!

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