本日日本：Suica企鵝全新專門店　必掃限定貨品

JR東日本吉祥物Suica企鵝相信大家不感陌生，憑着可愛造型成功俘虜了不少粉絲，日本更開設了售賣其周邊產品的專門店Pensta。繼上野站及新宿站後，10月17日於埼玉大宮站商業設施ecute大宮North將有Pensta第三間分店開幕，店裏會發售逾300款Suica企鵝的周邊產品，無論是鐵道迷或Suica企鵝的愛好者，這間新店絕對是一個夢幻勝地。今次大宮站的Pensta專門店，不僅售賣Suica企鵝一般周邊產品，更將大宮鐵道博物館的特色融入其中，設計出充滿當地色彩的限定商品，特別是採用列車車頭銘牌風格的T-shirt以及SL・Suica企鵝號圖案產品，更是非買不可。為紀念新店開幕，推出限量500份的Suica企鵝木書籤與書夾套裝，還會優先發售秋冬限定新品包括迷你背包、手套和實用的筷子座。開幕期間也有消費滿額贈品活動，前2,000名消費滿2,000日圓（約HK$104）的顧客將可獲得Suica企鵝貼紙，購買1萬日圓（約HK$520）以上的更能獲得限量有機棉收納袋。如果你熱衷收集印章，這次的大宮店與上野、新宿店推出集章活動，消費可集印章，集齊三店的紀念印章，頭300位會得到Suica企鵝木磁石，企鵝迷們要快快行動！