銀河粉絲機　價錢玩親民？

Samsung久不久就會推出「FE(Fan Edition)」手機，目標是粉絲族群，為他們帶來價錢更親民的準旗艦選擇。新機Galaxy S24 FE定位如是，售價只是五千多，比同容量Galaxy S24剛推出時便宜一截！咪以為平咗1將貨就價，它卻配備更大的6.7吋Dynamic AMOLED 2X顯示屏，加上Exynos 2400e處理器及4,700mAh電池，規格毫不失禮。美中不足是僅有8GB RAM，又僅有256GB ROM一款容量，儲存配置認真一般。

新機備有三鏡頭相機，分別是5,000萬像素廣角鏡頭、3倍光學變焦800萬像素長焦鏡頭及1,200萬像素超廣角鏡頭，前兩者均配備光學防手震OIS技術。內置ProVisual Engine能透過人工智能提升相片細節，並在Nightography黑夜亮攝時改善低光拍攝表現。另外也具有大量AI功能，例如Circle to Search畫圓搜尋、即時語音翻譯、幫助調整訊息語氣用字的聊天助手等。

同場加映︰新影相神器

vivo剛於北京發表了全新X200系列，共有X200、X200 Pro和X200 Pro mini三款產品，分別搭載6.67吋、6.78吋及6.31吋AMOLED屏幕。全系列均配備5,000萬像蔡司鏡頭，支援「風光模式」及「Live Photo」，前者把夜景、星空、時光慢門等專業功能融合在一個介面;後者可拍出動態相片。另外它們均可錄製4K 120fps慢動作電影、全焦段10bit Log及4K逆光電影人像影片，完全為Vlogger而設。三機統一採用天璣9400晶片，在《AnTuTu》效能測試跑出300萬超高分成績，電池最高有6,000mAh。