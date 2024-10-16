龔嘉欣因專注工作忽略有緣人　張曦雯自爆被非禮經歷

視帝譚俊彥、龔嘉欣、張曦雯和吳子冲等人，今日（16日）到尖沙咀為《企業強人》出席宣傳活動，一眾藝員在街頭上派發紀念品，吸引過百人圍觀，同樣為主演的陳豪則因家庭樂而缺席活動。

事後龔嘉欣笑言感覺當時有好多隻手在自己身上摸，不過沒有被非禮，稱有好多人保護住她。而張曦雯即分享自己被非禮的經歷，她透露在外國曾被人摸屁股，而在香港則被偷拍裙底，張曦雯自言性格火爆，當時一路追住偷拍的人，要求對方刪除照片，「我好火爆，我會追住人打，同埋會好大聲引啲途人注目，嚇吓佢等佢唔好再做。」

問到拍攝續集，龔嘉欣就指下一部強人系列想拍關於煮食主題《廚房強人》，因為主演們都對煮食頗有研究，不過陳豪就負責食，笑言：「其實佢係咖啡強人，佢一路都喺飲咖啡。」《企業強人》播出後，深受觀眾歡迎，也為眾主演帶來不少工作機會。龔嘉欣透露將與陳豪一起做直播帶貨，以及接到不同類型的廣告拍攝，而張曦雯也表示接到銀行保險類的廣告拍攝。提到劇集收視節節上升，可會相約一起看大結局？龔嘉欣笑言張曦雯正忙於拍《特勤女團》，所以要看到時對方有沒有空，作為新劇女團成員的張曦雯透露最近正在拍攝四首歌，稍後亦要排舞，問到張曦雯是否魔音？龔嘉欣即表示張曦雯唱歌好聽，而張曦雯表示自己都唱到幾句：「陳豪都唱得我點解唔唱得？」

龔嘉欣12月迎來35歲生日，她自爆為影生日寫真，正在操練馬甲線。她還大爆朋友為自己找了占卜師占卜愛情，指她有緣人一直都在身邊，但因太專注事業而忽略了身邊人，問到有緣人是不是日籍緋聞男友？她即強調現時是單身，希望可以事業愛情兩得意。

至於譚俊彥就指活動結束後要即接載女兒去參加戲劇班，又言如果女兒想入行，他不會阻止，最重要是把握時機，只要女兒喜歡即可。他又表示相隔約4年再出歌，今次是與胡定欣合唱的電影電視主題曲，稱新歌曲風是R&B。