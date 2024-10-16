巾幗梟雄之懸崖︱陳曉華陳楨怡搞三角戀　羅天宇自嘲矮仔

《巾幗梟雄之懸崖》即將於隆重登場，劇中飾演茶樓老闆獨女—桂花香的陳曉華（Hera），與飾演亡命之徒韋豪的羅天宇，將譜出一段一波多折、但又兩小無猜的純愛故事，期間又殺出程咬金寧俐（陳楨怡飾）挑撥離間。

能在同一套劇中與港姐冠軍及亞軍有感情戲的天宇受訪時笑言不非如外界想像好艷福，因和Hera及楨怡『談情』最大難度是高度問題，他說：「我哋有個小三角戀，因為我個角色成日着啲鞋都冇乜底，佢哋兩個本身已經好高，加上佢哋個角色成日要着高踭鞋，佢哋又勁瘦，企喺佢哋側邊，Suppose 我個角色要好有型架嘛，但畀佢哋搞到好似矮仔咁。」

不過最開心及難忘的地方是終能一償心願接觸動作戲：「我入行16年喇，最近每年專訪講新目標，我都會話好想試拍打鬥戲，細個睇葉問、黃飛鴻、李小龍已經好鍾意，所以一路好期待拍，去到今次真係有機會接觸，真係好開心。初初聽故仔話我個角色槍法好好，仲以為唔使點打，點知唔係，原來我咁就做咗『動作擔當』。」

而Hera是次首度參演民初劇，劇中不但造型多多，而且每個造型均是仙氣逼人、顏值爆燈；除了甜笑、天真的樣子勁吸引，淚眼汪汪的委屈樣亦煞是動人，堪稱《巾幗 4》的「眼淚擔當」。談到首次拍民初劇，Hera 笑言最大驚喜是造型比

想像中多元及豐富，並透露是淡妝上陣演出：「就係因為好清淡，好符合『桂花香』呢個角色。」她更笑言由於劇中造型偏公主風，故拍畢劇集後多了「香香公主」稱號。

至於與 Hera 及天宇苦陷三角關係的楨怡，劇中造型漂亮多變，除有多款超貼身旗袍大晒美好身段及白滑長腿，更會展現極富年代感的富貴睡衣 Look，及年代貴婦 Look。獲監製點名大讚演戲有天份的楨怡，在劇中飾演暗戀天宇多年的「心機女」，為了贏取關注及憐惜，更不惜自殘兼作故仔，角色具備一定程度殺傷力。

近年成為劇集監製及網民新寵、以童顏見稱的羅毓儀（Yuki），將再度挑戰「逆生長」，飾演比真實年紀年輕 11 年的體弱少女「澄澄」成為劇中的「童顏擔當」。