陳山聰擔任嘉賓　向「魔鬼筋肉男」頒10萬元獎金獎品

由胡蓓蔚（豹嫂）、支嚳儀、火火及陸浩明（6號）主持、TVB Plus直播互動騷《我推的野男LIVE！》，昨晚（15日）終極決賽，請來陳山聰、姚子羚擔任嘉賓。最後4強野男將以「封印車軚塔」、「推車」兩款遊戲進行終極對決。第一輪比賽完結1號Uclean「魔鬼筋肉男」及15號Curtis「濃情大隻仔」分別疊起22條車軚及29條車軚，晉級決賽。

被淘汰的2號Oswald「筋肉霆鋒」多謝到場支持的媽咪及親友。另一位被淘汰的 12號Jason「可遇不可求」表示︰「多謝屋企人一直支持及朋友一直幫我撳熱度，大家都好錫我包括一班野男兄弟。希望帶住大家祝福行落去。」

冠軍爭奪戰回歸純力量對決，兩位野男要推動淨重200公斤的車斗到對方陣地，以鐘響為贏。體形上1號Uclean「魔鬼筋肉男」重逾對手約23公斤，明顯佔優。但比賽開頭並非一面倒，頭20秒雙方爭持不下，車斗聞風不動。

之後1號Uclean「魔鬼筋肉男」一聲暴喝下加壓，車斗漸漸推向對手15號Curtis「濃情大隻仔」方向，雖然1號Uclean「魔鬼筋肉男」途中推到甩鞋，但依然成功達陣，成為「我推的Mr. Wild！」冠軍。他從陳山聰手上接過10萬元獎金加獎品的支票後，他感激各野男的支持及在場支持的女朋友，即時全場歡呼，在現場各人起哄下，二人互擁場面感人。

此外， 16號Mike「王師傅」以過千萬熱度奪得「我推的最Hot野男」獎，由姚子羚頒發2萬元獎金支票。