朱智賢謝東閔首度情侶檔拍劇　自爆現場零交流

無綫台慶劇《企業強人》劇情進入高潮，15日晚播出一集更有彩蛋，「真情侶」朱智賢（朱朱）與謝東閔在劇中鬥智鬥力，相關場口在正式播映前，已在網絡引發熱烈討論，兩人首度以真情侶身份合作對手戲，不少網民笑言「相當醒神」。

談到與男友首度合作拍劇，朱朱笑言二人在拍攝現場「零交流」：「我哋事前冇特別溝通，因為驚夾定會好假。同埋我本身一拍劇就會工作Ｍode，所以現場冇乜話同佢好多交流，我想專注做番我個角色，唔想突然抽離做自己。所以一埋位我哋只係對戲，冇傾偈嘅。」朱朱坦言起初知道與男友有對手戲時，確實有點緊張：「因為太熟啦，開頭有擔心自己投入唔到。」問到二人私下意見不合會否嗌交時，朱朱說：「我哋冇鬧交架啦，唔出聲就算，之後就會冇事，咁多年大家都好習慣大家嘅性格。」

另外，憑劇中造型贏盡好評的朱朱，一襲露腰套裝短裙將其葫蘆身形、小蠻腰及長腿三大優點展露無遺，而且就算坐低都仍是「零贅肉」，顏值及健美度再獲關注。問到Keep弗心得，朱朱大方分享三大心得：「我不嬲唔太飲甜嘢，就算飲珍珠奶茶，我都係走甜，我慣咗飲冇糖分嘅嘢。因為我覺得飲嘢係會唔覺意飲咗好多糖分，所以我覺得要戒得好清。第二要戒消夜，當然我都覺得好困難，尤其冬天夜晚開工，硬係想食啲熱辣辣嘅嘢。第三係要做少少帶氧運動，因為可以幫助燃脂，例如行山、跑步咁。」