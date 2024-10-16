尹光同張敬軒爭男歌手獎　何雁詩一家將赴美交流「天使綜合症」

歌手尹光和何雁詩今日（16日）到鰂魚涌出席音樂獎記者會，張敬軒的歌曲《隱形遊樂場》獲頒發「最廣泛演出金帆獎」粵語流行作品，不過因籌備澳門騷而未能親身到場領獎。

成功入圍角逐「最佳男歌手演繹」、「最佳旋律」和「最佳歌詞」等獎項的尹光自言在香港唱了54年歌，曾經遭受奚落，被指歌曲低俗，不過自己都沒有放棄，永不言休！對於角逐獎項的對手有林家謙和張敬軒，尹光即表示沒有信心：「因為人哋個名比我哋大好多，我只喺唱得耐，依家年輕一代，我作為一個長者，冇得同人爭。」不過表示如果主辦方邀請他出席頒獎典禮，他一定會到場，認為除了領獎，參與這些典禮還可以增加知識。

尹光又指近日推出了新歌《命硬八十》，專程到越南揸電單車拍歌曲特輯，在越南土生土長的尹光表示在越南揸電單車不可怕：「我由細揸到大，不過香港我唔敢揸，因為香港太多汽車，如果電單車失事會好大劑，不過越南就好多人都揸電單車，大家撞一撞都冇事，賠少少錢就得。」又指今次可以教大家如何在越南過馬路，他透露接下來會到新加坡唱粵曲。

至於首次入圍這個頒獎典禮的何雁詩，笑言對於能夠入圍感到神奇，是對自己與團隊好大鼓舞，無論獲獎與否都已經很開心，又言無論在音樂路上遇到甚麼困難，都要保持初心。她表示計劃將於下年年頭出新歌，又開設了一個網上平台專門翻唱歌曲，希望保持每個月都有歌曲讓大家收聽。而下個星期她會同老公鄭俊弘帶患有「天使綜合症」的兒子到美國聽講座，希望能夠與當地的專家及有相似情況的家庭互相溝通。她指今年生日和老公都不會在香港：「鄭俊弘會直接喺嗰邊留到年尾，而我會返嚟做嘢先，再返去美國，雖然會好唔捨得囝囝，但都冇計要返嚟搵食。」