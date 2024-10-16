谷婭溦郊外拍MV險中暑　難忘肚痛四圍搵廁所

歌手谷婭溦（Vivian）今年展開「人性四部曲」音樂企劃，以音樂展示人性中的「真、假、善、惡」。繼以「假」為主題的《Liar》，以及講述「真」的《我管你》後，第三部曲《一級保護動物》終於推出，並由Vivian作曲，以最舒服簡單的方式來表達內心的「善」！

有份執導新歌MV的她，解構概念說：「今次最特別是當中出現一個任意門，只要透過內心的善良，就可以去到任何你想去的地方。」她說歌曲關於人性，故導演和她都希望MV能表達歌曲訊息：「我相信因果，如果你心中有善，便會善果，反之若心存惡念，自然會有惡果。任意門就好像一個指引，只要內心保存善良，便可以去到寧靜之境，人也不會浮躁，或被負能量纏繞。」

為了拍出這份脫俗感覺，MV選景於香港多個景色優美的郊外，畫面中她盡展仙氣，不過拍攝背後卻有不少付出：「今次MV是全外景及郊外拍攝，拍攝地點很多時沒有洗手間，有次拍到中途，因為吃錯東西肚痛，故要四圍找洗手間，而且日間天氣還很炎熱，拍到幾乎中暑，故都很難忘。」此外，MV其中一幕是Vivian在黃昏時段站在沙灘向着海面，她憶述：「我其實不識游水，拍攝時正值潮漲，看着海水逐漸在腳邊升高，都有點驚，不斷問拍完沒有，回想都幾搞笑。」