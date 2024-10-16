如果講到男女關係混亂，有邊度及得上四仔世界中嘅男女荒唐淫亂性態度，佢哋去到邊食到邊，又或者係夫妻瘋狂出軌，總之情慾關係錯綜複雜，睇到人大開眼界，就好似今日介紹嘅幾部作品咁喇！

歡樂時光

到咗放工時間，但係呢間公司嘅員工個個唔願走，仲話好戲在後頭？想知點解，就要睇DORCEL出品嘅《Girls at Work Stories #3》，搵來多位人氣脫星演出，故事發生喺放工時間後嘅辦公室，各處傳來誘人嘅呻吟聲，原來呢間公司嘅男女員工喺夜晚發展出不可告人嘅秘密關係，而且樂於每晚轉換不同對手，唔知老闆知道後會唔會嬲到炒晒呢班人呢？

爭風呷醋

樂壇有女團，四仔界亦有由脫星組成嘅女團，成員包括Christy White、Blake Blossom及Bella Spark，不過佢哋後來因為爭氣而決裂，講緊係Vixen製作嘅《Sirens #5》劇情。佢哋經常周遊世界各地嘅夜店演出，同時到處留情，呢日佢哋去到西班牙演出，遇上脫界男團並跟對方發生親密關係，卻估唔到當中有人爭風呷醋，並引爆群體肉搏戰，事件不但導致團員關係告急，拆夥危機更係一觸即發！

各自偷食

由Alex Romero推出嘅《It's A 40-Something Men Thing! #2》，當中嘅男女關係真係亂過亂世佳人！夫妻檔脫星喺演出以外各自偷食，而佢哋偷食嘅對象乜人都有，總之勁混亂呀！如果鍾意睇多P演出嘅四仔迷，呢套長達3粒鐘並且有大量多人床上運動嘅汁液橫飛場面，相信可以滿足到你！

碟評

講到最混亂嘅情慾關係，喺今次3套推介作中，首推《It's A 40-Something Men Thing! #2》，皆因當中角色人物嘅情慾關係圖，真係睇到人眼花撩亂。不過如果想睇劇情豐富嘅話，《Girls at Work Stories #3》及《Sirens #5》都係唔錯選擇，尤其前者嘅高質製作，值得一再回味。