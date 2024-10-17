【是日通勝】

農曆九月十五

甲辰年 甲戌月 甲寅日

吉時：凌晨3時至5時、下午1時至3時、下午5時至7時

凶時：中午11時至1時、下午3時至5時、晚上7時至9時

宜：會友、安葬、除服

忌：祭祀、動土、移徙

幸運方向：坐東北向西南

幸運數字：19、37、26

幸運顏色：紅色、橙色

【星座運程】

今日幸運星：獅子座

白羊座：愛情運欠佳，事業運上升，適宜專注工作。

金牛座：管好自己的情緒，事業發展可更上一層樓。

雙子座：工作運稍遜，只有將勤補拙才可走出困局。

巨蟹座：可結識有利事業的貴人，宜虛心請教對方。

獅子座：人緣運上升，出門前好好裝扮可吸引異性。

處女座：待人接物不可太計較，以免令身邊人反感。

天秤座：工作有發揮空間，易做出超乎想像的佳績。

天蠍座：公事上要跟難纏的人周旋，不容半點鬆懈。

人馬座：做事要量力而為，心存僥倖將會帶來麻煩。

山羊座：運氣差只是暫時性，不氣餒就可走出困境。

水瓶座：事業運微跌，但只要心態正面就沒有問題。

雙魚座：做事難集中精神，今天不適宜作重大決策。

【生肖運程】

相沖生肖：猴

旺弱指數：（升）羊 偏財旺

（跌）猴 壓力大

鼠：生活愜意，工作運不錯，但財運一般。

牛：浪漫一點冇壞處，感情生活會更愉快。

虎：身心疲憊，宜早點睡覺，不要再熬夜。

兔：做事易迷失方向，心態變得有點懶散。

龍：防人之心不可無，以免小人有機可乘。

蛇：易在工作上取得成功，收入隨之增加。

馬：懂得如何精打細算，避免花掉冤枉錢。

羊：偏財旺，利投資，但提防貪勝不知輸。

猴：是日沖煞，生活壓力大，工作遇挫折。

雞：動氣易傷身，若不收斂脾氣會有麻煩。

狗：獲家人牽紅線，有望遇到不錯的對象。

豬：生活壓力大減，不妨趁公餘鍛煉體能。

【暢所欲玄】（玄學名師黃楚淇）

晚年不缺錢的姓名數理

在姓名中，字的形、音、義、數、組合等所產生的五行磁場之誘導力，影響人的性格、健康、事業、婚姻、財運、人際關係等多方面。姓名總格代表人的晚年運、財富，與福祿、財源、貴人等相關，下面一起看看晚年不缺錢的姓名數理（以康熙筆劃為準）。

‧姓名筆劃總格為：25、32

特點：資性英敏，有奇特的才智，具備特殊的氣質和潛力。這類人通常有多元化的興趣和才華，能夠在人際關係中保持和諧，並能夠迅速適應各種環境變化，更容易因事業的成功而積累到大量財富，一生多富貴，無憂無慮、豐衣足食。

‧姓名筆劃總格為：24、41

特點：才略智謀出眾，意志堅定，精力充沛，對金錢的追求也無止境，在事業上更是如有神助。大多數能白手成家，財源廣進，且到老愈豐，子孫能繼承福運。

‧姓名筆劃總格為15、47

特點：運氣好，可享天賦的幸福，一生平順，凡事能心想事成，人際關係和諧。多受上司的惠澤，與朋友合作以成大事大業，真是進可以攻，退可以守，可遺福祿於子孫。