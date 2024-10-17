31歲One Direction前成員Liam Payne墮樓亡　死前收舊愛警告信

紅極一時的英國男子組合One Direction前成員Liam Payne周三（16日）於阿根廷首都布宜諾斯艾利斯一間酒店從3樓房間露台墮樓，傷重死亡，終年31歲。事發前，警方收到酒店報案，指一名男子疑似受到毒品或酒精影響表現侵略性，當警方到場時，聽到酒店內庭一聲巨響，不久後發現Liam倒在地上。目擊者受訪時，指Liam死前行為失控，打爛了自己的手提電腦，需要職員將他帶回房間。

Liam死訊公報後，大批粉絲於酒店外聚集，警方需要封鎖現場。救護隊總監Alberto Crescenti接受傳媒訪問時表示：「我們於下午5時04分收到報警，指有一個人在Casa Sur酒店內庭倒地。救護車於5時11分到場，該名男子宣告當場死亡。其後我們得悉他是個著名的歌手。很遺憾，他墮樓造成的傷勢是致命，完全沒有挽救他的可能性。」Liam將會解剖驗屍。英國外交部已與阿根廷當局接洽了解事件。

Liam死前數小時，於社交網站分享與網紅女友Kate Cassidy食早餐的影片，標題寫住「阿根廷美好的一天」，不過影片是先前所拍，Kate其實於14日已先離開阿根廷。Liam與Kate於上月30日抵達阿根廷度假，兩周前出席了前隊友Niall Horan於阿根廷舉行的演唱會。

Liam死前數日，曾收到模特兒前未婚妻Maya Henry的律師警告信，要求他停止聯絡與滋擾她。Maya早前於社交網站聲稱Liam利用其粉絲群攻擊她，又用不同電話號碼不斷轟炸式打給她。知情者指Maya收到Liam死訊時感到非常震驚。

Liam於2008年為歌唱比賽真人騷《The X Factor》試鏡，評判Simon Cowell叫他兩年後才回來。2010年他參加節目，與Harry Styles、Louis Tomlinson、Niall Horan與Zayn Malik組成One Direction，大受歡迎，曾推出4張英國冠軍大碟，直到2015年停止活動。Liam於2017年推出個人單曲，於英國排行榜獲季軍。

情史方面，Liam與大他10年的《The X Factor》英國女歌手導師Cheryl Cole於2016年拍拖，翌年誕下兒子Bear，兩人於2018年分手。他於2019年短暫與英國名模娜奧美金寶（Naomi Campbell），同年與模特兒Maya Henry拍拖。Liam與Maya於2021年分手再復合再訂婚，翌年再分手。Liam與Kate Cassidy於2022年10月開始拍拖。

Liam於2022年接受網紅Logan Paul訪問時醉酒，數落最早離隊的Zayn，事後道歉，翌年宣布進入戒療所戒酒。他於訪問中透露過自己成名後酗酒與有自殺念頭，2023年他曾宣布已成功戒酒3個月。