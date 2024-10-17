護髮精油3大隱藏用法　滋潤秋天乾燥髮絲

寒露過後，氣溫下降，秋風漸起，意味著正式踏入深秋，離冬天也不遠了。相信大家身體也有發出信號，無論是起皮的嘴唇、乾癢的喉嚨，還是乾燥打結的頭髮，都顯示了秋天的威力。面對陣陣秋風，該如何拯救乾燥、暗啞的秀髮，不如試試護髮精油的3大隱藏用法！

1.洗髮時：用作髮油膜

護髮精油除了可以在吹頭時使用，其實也可以在洗髮之前當作「髮油膜」，事先滋潤乾燥髮絲，再配合之後的護髮素、髮膜，可以加強護髮功效。首先，將頭髮梳順，然後將耳朵以下的髮絲都抹上大量的髮油，如果想要加強髮油的滲透、吸收效果，可以用保鮮膜包裹頭髮並等待30分鐘，然後用洗頭水洗淨頭髮，進行後續步驟即可。

2.吹髮和造型前：隔絕熱損傷

護髮精油除了通過各種萃取成分滋潤髮絲外，還能隔絕熱損傷。高溫造型工具，如風筒機、直髮夾、捲髮棒等，會對頭髮造成熱傷害，使髮絲蛋白質變性，失去彈性和光澤，甚至斷裂。 而護髮精油能在頭髮表面形成保護膜，隔絕高溫的傷害，同時保護髮色不受影響。

3.臨睡前：防摩擦保護膜

導致頭髮受損的元兇之一便是「摩擦」，尤其是濕髮的狀態下，特別容易受到外力摩擦而損傷，因此千萬不要在濕髮下入睡。而且，入睡前亦可以再塗上一層護髮精油，令髮絲裹上保護膜變得滑溜溜，從而減少與枕頭的摩擦。有條件的話，也可以將枕套換成真絲材質。