豐腴大閘蟹套餐　度身訂造

來到秋季，大閘蟹正值時令，坊間亦有各式各樣的蟹粉菜式，唔想煩又怕揀的話，選套餐最好不過，內裏既有鮮香的蟹粉菜，又有其他料理搭配，感覺剛好。

淮揚風味

想吃大閘蟹，上海口味夠正宗。尖沙咀上海淮揚菜餐廳日迎來淮揚菜系主廚王東師傅，更特別打造六両⼤閘蟹套餐，前菜由滬式四拼盤蜜汁脆鱔、糟香鳳尾蝦、蘿蔔絲伴海蜇和煙熏溏⼼蛋打開序幕，香濃的鮮拆蟹粉燴魚以老雞湯煮，之後是王師傅招牌鹽商私宴蘿蔔扣鮑魚，以揚州豬心蘿蔔配搭，相當入味，再加上椒鹽原條小黃魚和夠薑湯圓等，令人回味。

美味追加

講到吃大閘蟹，很多人都很有「食」力。尖沙咀新派川菜餐廳推出金秋大閘蟹饗宴套餐，前菜有櫻桃鴨肝、陳醋涼拌海蜇頭和法國白鱘魚子醬煙熏溏心蛋，品味過鮮拆蟹粉燴魚翅和芙蓉蟹粉蝦球，就可大啖用高溫蒸煮，保留鮮味的6両江蘇大閘和特製蟹粉小籠包，主菜可揀黑毛豬紅燒肉或黑蒜燉安格斯牛肉，客人也可升級為炭烤3頭原隻鮑魚，最後以紫薯薑茶卵石湯圓作結。惠顧套餐可用親民價追加5両至7両半的大閘蟹，更可升級以陳年花雕拼配，滋味更佳。

矜貴之選

本地飲食集團旗下多間中菜廳，都有大廚推出不同的大閘蟹套餐。尖沙咀米芝蓮推介食府會有四季春煙熏雞縱菌溏心蛋、蟹粉冬絲豆腦素翅羹、約6両鮮紫蘇蒸大閘蟹、蟹粉芙蓉鍋巴老虎蝦、蠔皇八頭湯鲍伴鮮蔬和紅燒雛鴿等菜式，中環名人飯堂就有蟹粉小籠包拼花雕醉雞凍、約6両清蒸大閘蟹或蟹粉焗釀鮮蟹蓋，湯水可揀花膠杏汁燉白肺或升級蟹燴魚翅，其他有清燉銀蘿魚子醬和魚湯稻庭麵配鮮蝦小雲吞等。同樣在中環的新派中菜廳則有20年花雕浸溏心富貴蝦、大閘蟹黃金山翅、椰皇蛋白蒸大蟹鉗和蟹肉香煎八寶糯米飯等名貴菜式。至於有多間分店的中菜廳則有2款套餐，分別有松茸燉刺海參、生拆蟹粉燒虎蝦球、茭白秋散南非鮑魚和蟹粉蟹肉燕窩等菜式，豐儉由人。

美酒拼配

吃蟹粉菜配點酒，風味升級。本地餐飲集團今年推出蟹粉四人餐，當中有時令蟹粉小籠包、蟹粉鍋貼、蟹粉豆腐和蟹粉豆苗外，還有如椒麻酸菜鱸魚、重慶水煮牛肉、奶油津白、酸辣湯、宋嫂魚羮和雞火炒飯等拼配，客人可加錢升級換指定紹興酒或黃酒享用，有指定信用卡可免費享指定紹興酒1瓶。此外，餐廳的指定蟹粉菜式由以往1両半升級至2両，惠顧任何1款蟹粉菜式，可用優惠價享用蟹粉小籠包。

各具風味

不同菜糸的蟹粉菜，各有特色。本地飲食集團旗下各樣風格的餐廳都推出時令大閘蟹套餐，尖沙咀川菜餐廳有2款套餐，蟹味盛宴大閘蟹套餐有陳醋海蜇頭、夫妻腩和燒叔茄子作前菜，主菜有5両大閘蟹、水煮牛肉、蟹粉豆腐和成都鐘水餃，金秋蟹逅套餐則有燕窩花膠羮，大閘蟹可揀麻辣十三香滷或油鹽焗的煮法，再配鮮椒酸湯安格斯肥牛和蟹粉抄手等，滿滿川香。上海菜餐廳的尚選大閘蟹套餐，冷菜有鵝肝蟹BB、香葱雞脾菇和花雕醉雞等，主菜有蟹粉炒河蝦仁、清蒸大閘蟹、蟹粉釀蟹蓋、椒鹽小黃魚和蟹枌花雕雞油蒸蛋等，至於銅鑼灣新派中菜廳時令大閘蟹套餐有清蒸大閘蟹、古法蒸虎杉斑和蟹黃花膠絲燴烏冬，升級可轉為陳年花雕蒸珊瑚蟹，同樣豐富。

美景伴食

在迷人的海景下伴食，胃口大開。鄰近機場的高級中菜廳推出大閘蟹臻選套餐，涼拌萵筍絲、蟹粉脆鍋巴和酒香凍遼參作前菜，湯品有松茸清燉獅子頭，主菜有5両大閘蟹、蜜椒爆美國安格斯牛柳粒、薑米炒芥蘭和砂鍋蟹粉拌飯，最後以薑茶鴛鴦番薯拼擂沙湯圓作結，客人可選美酒拼配，除有花雕外還有葡萄酒，最是滿足。