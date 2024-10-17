Ivy So讚走音女團UNi有活力　自爆經理人「打壓」足球夢

女團COLLAR成員蘇雅琳（Ivy So）今日（17日）現身西貢，出席傳奇球星表演賽記者會，化身小球迷，跟兩位傳奇球星路爾斯·加西亞和摩連迪斯交流球技，即席示範控球技術，又獲兩位球星送上簽名球衣，令她高興不已。另主辦單位亦特設簽約儀式，並表示現場兩位名宿屆時一定會跟大家見面。

近年愛上足球的她，更成為前香港足球代表隊隊長陳偉豪的學生學踢波，她笑言是足球新手，仍未完全看得明球賽，又指球場上碰撞多，令她有點擔心，她指因年前拍劇踏單車時不慎跌傷膝頭，現時仍見到有瘀傷，笑言若再受傷會被經理人追殺：「我成日想落場踢，豪哥就會問我有冇工開，話唔好呀，賠唔起，哈哈！」她指隊友也很識做，若她有波在腳通常也不會上前攔截，以免跟她發生碰撞。問到她為何忽然愛上足球？是否想參加周星馳新戲《女足》（暫名）的演員招募？她表示好友林家熙（Locker）本身也是跟陳偉豪學踢波，有次跟對方去上堂，笑指對方平日很MK，故不停在她面前表演花式，卻令她發覺原來足球招式很有型：「搞到我都想學。（有冇教你？）就係教我呢啲咁冇用嘅花式囉，球場唔會用到，但拍片放社交網又幾型。」問她會否擔心變甲組腳？她笑指暫時未有迹象，又表示很佩服袁澧林多年訓練後，夢想成真加入女子職業足球隊。

另談到近日有新女團UNi正式出道，事後被外界大力批評其水準，Ivy表示也有留意對方當日的出道表演，大讚很有活力：「其實好難，喺商場入面，又冇戴Ear Monitor，佢哋之後嘅回應都好得體。我當初出道都好多不足，大家一齊進步。」她坦言看到網民批評，令她憶起當初失準時有多自責和不開心，她相信只要繼續努力一定會有進步，又指對方在沒有公司的資源下，作曲和排舞也是靠自己一手包辦，覺得她們比自己更叻，又大讚對方的舞步很可愛。