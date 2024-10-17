龍崗療愈之旅　探索鬧市森林

香港人生活忙碌，想感受森林氣息放鬆減壓，除了到郊野公園之外，原來去繁華的深圳龍崗一樣得！當地新開幕的商場融入2.7萬平方米自然探索博物園，內有大量動植物打卡位。區內還有隱藏於茂林的小長城及越野車俱樂部，加上自然系食肆和咖啡廳，今個周末不妨走進鬧市「森林」療愈心靈。

融入自然 琵鷺地標商場

剛開業的坂田萬科廣場坐落深圳地鐵站旁，乘地鐵5號綫至坂田站D出口即達，從福田口岸出發只需30分鐘左右。商場建築面積約15萬平方米，設有親子、運動、文藝、潮流及美食5大主題區。它以「自然有生活」為設計理念，每層均設有戶外自然景區，種植了20多種喬灌木及60多種地被植物，包括地湧金蓮、猴麵包樹等，配合中央瀑布及大面積透明採光頂棚，讓遊人恍如走進森林般舒適愜意。最特別當然是24小時開放的自然探索博物園，利用高科技把自然景觀搬進商場，入場可透過遊戲和互動裝置學習動植物知識，還有機會參與自然工作坊製作植物標本，寓教學於娛樂。

除了高低錯落的植物，商場還有大量打卡位，例如位於1樓入口的吉祥物、由荷蘭藝術家Florentijn Hofman打造的黑臉琵鷺雕塑，足有10米高超震撼。另有紅耳鵯、彈塗魚、豹貓、獼猴等萌爆動物雕塑散落於不同角落，值得逐個找出來拍照。Shopping方面有超過300間商戶，包括港人熟悉的盒馬鮮生、不二眼鏡等；主題美食區有數十個人氣品牌如八合里牛肉火鍋、西塔老太太烤肉、小楊生煎等；加上奈雪的茶、瑞幸咖啡等照顧到三餐需要。至於娛樂有MELAND親子樂園、寰映影城及KLsport潮玩運動樂園等，大可由朝玩到晚。

綠色長城 眺望山城美景

所謂「不到長城非好漢」，深圳竟然有條長城隱藏於翠綠森林之中！它位於布吉鎮南嶺村的求水山公園內，乘地鐵5號綫至百鴿籠站D出口，再打車約5分鐘或步行1.8公里便到公園入口。小長城於1996年仿照北京萬里長城部分以1:1建成，故城牆高度和闊度與「正版」幾近無異，並建有4個烽火台，只不過全長僅380米。沿途有急有緩，最陡峭的一段坡度達70度，登上海拔253.26米的山頂約需1小時，走到觀景台可眺望深圳水庫及悟桐山絕美風景。唔想行的話也可購票乘坐䌫車，只需數分鐘便能上落山；而公園每天由早上9時免費開放至晚上9時。

越野飛車 刺激娛樂節目

日月潭團建越野沙灘車俱樂部位於龍崗沈海高速公路附近，跟深圳地鐵荷坳站C出口約1.4公里距離，車程大約9分鐘。賽道依山林而建，既有平坦小路，又有上山爬坡及下山陡降路段，中途更會穿越泥潭及獨木橋，攻彎時泥漿飛濺分外刺激。為確保安全，玩家均需穿上頭盔、護膝及護臂，沿途有專業教練指導，不用擔心走錯路。場內還有其他娛樂設施如水彈CS野戰、室內激光射擊、射箭、飛盤、攀岩等，更有農家野炊、蒙古烤全羊宴、篝火晚會等特備節目。

同場加映：自然系餐廳搵食

除了融入大自然的旅遊景點，龍崗區還有不少「自然系」特色食肆。Sunset Plan屬新開業的天台營地，食客可於帳篷下品嘗燒烤美食，主打乳山生蠔，肉厚鮮嫩多汁，配合蒜蓉和辣椒碎更惹味。五花肉肥瘦相間，油脂豐腴烤得恰到好處，另有蒜蓉豆皮、錫紙娃娃菜與烤茄子等，素食者都可享用。另一間棠悅咖啡則以花園作主題，四周盡是草坪，前庭備有湖泊，自然氣息滿滿。其人氣甜品Tiramisu甜而不膩，口感細滑；飲品則推介桂花拿鐵，入口濃郁又有桂花清香，層次豐富。