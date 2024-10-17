黃子佼持少女性影像不認罪　孟耿如1原因免出庭作證

台灣藝人黃子佼因持有多部未成年人性影像，被台北地檢署依違反兒童及少年性剝削防制條例罪起訴，並於日前（15日）言詞辯論終結，定12月3日宣判。然而，黃子佼被起訴後仍否認犯罪，主張檢方舉證有瑕疵，更表示無法證實影片是他下載儲存，代表律師亦質疑檢方查扣的影片真實性，令檢方一度要聲論傳喚黃子佼妻子孟耿如作證，並解讀這些影像中的被害人就是未成年人，最後黃子佼才放棄爭執影片的證據能力。

由於黃子佼再三於庭上爭執、抗辯，令案件原地打轉，令檢方依「檢察一體」派偵辦黃子佼的檢察官林岫璁與林淑玲共同論告，而承審法官亦同意47名被害未成年少女中的1人隔間聽訟，少女亦有意向黃子佼提民事求償。該名少女的性影像於新年假期間被黃子佼下載，對於黃子佼的辯稱「有下載，沒有看」，少女亦直言：「下載當然就是要看！」相關被害人製作被害筆錄時，另外亦有人稱會向黃子佼提起民事侵權賠償訴訟。對此，黃子佼主張拍攝影像的人不是他，其律師團隊則主張不必賠。

據知，黃子佼在意見陳述時說：「我黃子佼已不是黃子佼了。」、「我的未來一片黯淡。」但仍否認犯罪外，黃子佼亦表示檢方查扣的性影像確實是他下載的：「但下載了還沒有看。」、「有些我下載了就擺着。」所以並不違法。