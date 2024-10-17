Ghost Series II 全新小改款發表

勞斯萊斯推出全新小改款Ghost Series II，而且這次是標準版Ghost Series II、長軸版Ghost Extended Series II和高級別的Black Badge Ghost Series II同步發表。（互聯網）

勞斯萊斯（Rolls-Royce）的第2代Ghost於2020年推出，最近再發表小改款，這次更是標準版Ghost Series II、長軸版Ghost Extended Series II和高級別的Black Badge Ghost Series II同步登場。

3個版本的小改款依舊搭載6.75L V12雙渦輪增壓引擎和8前速ZF自動波箱，動力輸出數值不變。Ghost Series II和Ghost Extended Series II最大馬力及扭力分別維持571PS和850Nm，Black Badge Ghost Series II則為600ps及900Nm。另依舊配備四輪驅動及全輪轉向系統，不過Planar懸掛系統進行了提升，特別在前懸掛總成上方裝配了一個獨特的上叉臂減震器單元，進一步提升「魔氈般駕乘感受」。配合能通過攝像鏡頭即時讀取前方路況、智慧調整懸掛狀態的Flagbearer輔助系統，及利用衞星導航數據分析彎道弧度、預選最佳出彎擋位的衞星輔助變速器系統，以應對路面的任何變化。

外觀方面，面罩和頭燈連日間行車燈皆經過重新設計，車頭歡慶女神亦換上高光裝飾。此外，尾燈亦改採用兩垂直燈條款式。多達44,000種選擇的車色現再+1，就是蘊含玻璃及雲母片的Mustique Blue馬斯蒂克島藍色。腳上的22吋輪圈則提供全拋光及部分拋光兩款選擇。

內飾方面，全新設計的「歡慶女神」時鐘玻璃畫廊，指針式時計下特設不銹鋼鏡面拋光「歡慶女神」雕像。更起用紋理豐富且天然開孔，經工匠手工染色，並添加細膩金屬顆粒的Grey Stained Ash灰染白蠟木工藝飾板和一種由竹子製成的雙R「交織格紋」(Duality Twill)圖案新型纖維織物。後者工藝流程複雜，使用的縫線多達220萬條，總長度達17.7公里，共耗時20個小時才得完成。

至於車廂科技配置，中央觸控屏幕採用全新全玻璃面板，並對應新升級的SPIRIT操作系統，可透過Whispers專屬手機APP將目的地直接發送至汽車中，實現遠程車輛管理，並遙控車鎖。此外，升級後的車載Wi-Fi及隱藏於中央扶手內的USB-C充電器可供全車乘客使用。18聲道音響系統亦經全新設計，配備1,400W升級版擴音器。