姜麗文晒「池子孝」合照　疑告別《愛‧回家》惹離巢疑雲

無綫處境劇《愛‧回家之開心速遞》是收視保證，不過近年愈來愈多受觀眾喜愛的角色離開節目，觀眾大感不捨。繼早前「金城安」周嘉洛一度「回家」令觀眾驚喜蠲分外，近日亦有傳「秦博思」馬貫東可能有機會「回家」，加上傳出音樂人伍仲衡和胡渭康將會加入劇組，令劇集生色不少。

不過，昨晚（16日）播出的一集卻疑似交代秦沛女兒、「Liza」姜麗文的去向，「Liza」突然決定辭職返回菲律賓照顧年邁的父母，疑似在菲律賓行禮結婚，又向「池子孝」（阮政峰）轉交「分手信」場面。雖然最後都有揭露「Liza」結婚及「分手信」是誤會，但男友「池子孝」又離奇地與「賈名媛」搭上令「Liza」正式提出分手。她在社交平台分享與「池子孝」合照，表示：「No matter what… Liza and Darling, Forever」，並Tag上阮政峰，不少觀眾也大喊不捨。網民都推測「Liza」可能不會再出現在《愛‧回家之開心速遞》，令觀眾議論紛紛。

姜麗文2019年開始加入《愛‧回家之開心速遞》劇組，演出菲律賓姐姐「Liza」一角爆紅。她的菲律賓式廣東話更成為經典。姜麗文在《萬千星輝頒獎典禮2021》曾憑「Liza」一角奪得「飛躍進步女藝員」獎，及入圍「最受歡迎電視女角色」。