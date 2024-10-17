蔣家旻自爆生育計劃　大讚老公好有安全感

藝人蔣家旻（Angel）上月與電視台高層周永基在日本拉埋天窗，剛榮升人妻的她，婚後火速投入工作，昨日接受電台訪問，透露跟丈夫認識差不多10年，拍拖兩年便結婚，自言婚後丈夫成為她最好的朋友，不過現時未習慣被叫「周太」。

Angel透露選擇在日本輕井澤舉行婚禮，因為喜歡當地清涼天氣及教堂，她表示：「行禮當日朝早落咗場雨，都有啲擔心，但到行禮時就好好天，個太陽仲射入教堂，真係好幸運。」節目上Angel大讚丈夫很有責任感，給予她足夠安全感，她說：「個安全感係嚟自於佢講得出做得到，唔會口甜舌滑，婚後佢嘅責任感比之前多好多，覺得呢個人好可靠。」

Angel直言不愛做家務，但一日吸3次塵，解釋有少許潔癖，喜歡整齊，不過都有懶散的時候。而平日亦會下廚，最拿手煮生薑豬肉燒和豉油雞翼，問到家人如何評價女婿？Angel甜絲絲透露，「話佢好有責任感，因為試過一齊去旅行，見到佢安排得好好，唔使長輩擔心，又睇得出佢好遷就我。我奶奶就覺得我好孝順，會成日返屋企食飯。（生育大計？）我想有啲二人世界，兩年之後先，生BB好大責任，希望等我好想有小朋友時先有就最理想，因為生咗BB就係另一種生活模式，最多生兩個，如果第一胎係女，之後生唔生都冇所謂。」