陳山聰感激兒子帶挈拍廣告　與羅子溢大談湊仔經

藝人陳山聰、張曦雯、羅子溢、蔡潔、羅天宇、阮浩棕和陳星妤今日（17日）現身台慶劇《廉政行動2024》首映禮。

陳山聰和羅子溢表示相識多年都沒有真正合作過，就新連今次劇集都只有數場對手戲，笑言上次有交手戲的劇集已經是《潮流教主》。他們亦表示兩個家庭不時都有聚會，再加上山聰兒子Jaco與子溢的女兒小珍珠年紀相約，所以都甚有話題。提到Jaco升K2，有指轉讀這間幼稚園有大機會升名校，山聰即澄清沒有轉校，都是同一間學校，不過轉了學校地址：「其實都冇話升咩名校，因為呢間學校喺政府資助，好多人都話好難入，但讀唔讀到就睇Jaco自己，只要佢開開心心成長，讀到書就得。」

而同是爸爸的子溢則表示不會特別強迫女兒，指她現正就讀自資學校，透露小珍珠面試當日是他親自帶到幼稚園，大爆女兒面試表現一般：「不過最後佢都入咗，我覺得呢啲冥冥中自有安排，如果嗰間學校覺得佢得，咁咪畀佢試吓囉（會唔會因為學校知道你喺佢爸爸？）唔關事，我冇入到去，我純粹喺帶佢去，然後坐低同啲家長傾偈，同埋依家冇呢支歌仔唱，因為間學校都會着重學生本身嘅資質。」提到太太楊茜堯最近復出拍劇，子溢表示非常支持太太繼續拍，而且一對子女都已經開始長大，又指網民都留言跟他說快點放太太出來拍劇，子溢笑言：「我有諗過不如我留喺屋企，佢出返嚟拍劇。」

另外，近日山聰和Jaco父子檔拍廣告，山聰笑言是兒子帶挈了自己接工作：「同埋可以賺吓啲學費，我同佢喺兩條數，佢都要收錢（囝囝知自己拍攝？）佢知，同埋我都覺得佢有啲遺傳，記對白同埋表情都到位嘅。」又笑言自己是兒子的經理人，而子溢亦表示想一家四口一起接拍健康題材的廣告。

至於蔡潔自言今次劇中會飾演其中一個單元故事的大奸角，形容自己是「大Boss」，甚少演出反派的她，雖然今次劇中只出現一集，但都投入了好多心機去演繹揣摩角色。她又透露今次和徐榮飾演夫婦，笑言一直視徐榮這位前輩為哥哥：「因為之前一齊拍過旅遊節目，仲同埋佢個女一齊玩，我覺得佢喺一個哥哥，所以今次飾演佢太太我都花咗少少心機去準備，因為我驚會演得太幼稚。」她又指為劇集拍攝到了赤柱監獄取景，表示第一次見到赤柱監獄內部大感震撼。