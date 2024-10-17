趙露思低胸Big爆送吻　劉亦菲Deep V壓軸贏聲勢

內地花旦及小生雲集今晚（17日）在深圳舉行的時尚活動，眾人悉心打扮，在紅地毯上爭妍鬥麗，當中包括劉亦菲、劉詩詩、楊冪、周冬雨、趙露思、虞書欣、娜扎、林允、鞠婧禕、田曦薇、周也、王一博、檀健次、王鶴棣等，場面熱鬧。

劉亦菲身穿香檳色的低V晚裝以壓軸姿態亮相，並配合復古的髮型，以及散天的黃玫瑰花瓣，女王風範十足。而楊冪先後換上兩套服裝，一套是啡色漏斗形外套配長褲，幹練帥氣，另一套則是不規則剪裁晚裝裙，高衩的裙襬設計亮出她的招牌筷子腿。至於劉詩詩的黑色晚裝配以透視裙襬，綴上白色的珠片裝飾，優雅又高貴，彷彿天降霜雪在身上。

兩人甜寵女神趙露思與虞書欣同樣搶眼，趙露思以綠色晚裝低胸上陣，谷出湯碗胸，她束上超長麻花辮子，恍如長髮公主，還邊行邊飛吻，甜度爆燈，可愛又漂亮，虞書欣則化身紅玫瑰，她穿着火紅色低胸晚裝，腰間兩側開窿，性感迷人。

而女星中以小花周也的服裝最為特別，她的裙子由其姐姐所設計，白色一字肩裙子看似平平無奇，怎料她將胸前的帶子解開，即時變裝成黑色低胸裙，別出心裁，在紅地氈上搶盡眼球。