【是日通勝】

農曆九月十六

甲辰年 甲戌月 乙卯日

吉時：上午5時至7時、下午1時至3時、下午3時至5時

凶時：上午7時至9時、上午9時至11時、下午5時至7時

宜：祭祀、安床、安門

忌：開市、栽種、納財

幸運方向：坐西北向東南

幸運數字：02、20、09

幸運顏色：紅色、橙色

【星座運程】

今日幸運星：雙子座

白羊座：找個浪漫場合向伴侶表達心意會有好結果。

金牛座：尋找真愛不可等運到，太被動難打破悶局。

雙子座：運氣好得令別人羨慕，宜多做有意義的事。

巨蟹座：不要亂向愛侶發脾氣，任性會令對方生厭。

獅子座：處理感情問題忌拖泥帶水，以免小事化大！

處女座：事業有顯著進步，但收入不一定隨之上升。

天秤座：事業受阻，溝通問題影響大局，必須正視。

天蠍座：人生總會遇到不如意的事，宜保持平常心。

人馬座：享受二人世界的好時機，可令伴侶更愛你。

山羊座：工作順利，即使出現麻煩，仍能從容面對。

水瓶座：事業運急跌，不改變躺平心態，遲早出事！

雙魚座：運勢比上不足比下有餘，做好本分就可以。

【生肖運程】

相沖生肖：雞

旺弱指數：（升）馬 偏財旺

（跌）雞 易破財

鼠：出風頭的事不宜做，易招惹閒言閒語。

牛：工作上進退有度，獲認可的機會甚大。

虎：待人接物保持謙遜，事業發展可受惠。

兔：事業運差，有可能被競爭對手比下去。

龍：與人相處易出問題，退一步海闊天空。

蛇：交友要慎重，心急脫單易踩感情陷阱。

馬：手氣好，抽獎容易中，讓你喜出望外。

羊：事業得到貴人關照，但仍需努力工作。

猴：健康運稍遜，出門要多留意交通安全。

雞：是日沖煞，定力不足，易因貪念破財。

狗：事業運強，但機會是留給有準備的人。

豬：受人事問題困擾，斤斤計較沒有好處。

【暢所欲玄】（全球算命師大賽總幹事李文淵師傅）

立春八字 2025香港運程

2025乙巳年於2月3日晚上11點11分交替。乙巳、戊寅、癸卯、癸亥，這是立春八字，再次說明一個道理，讀者必須明白。立春八字，不是香港專享，北京立春八字，上海、深圳、武漢、南京、澳門，其立春八字，都是一樣。所以立春八字，是反映這個時區的地方，別的時區，其立春八字不一樣。

香港是金融中心，上海北京也有金融，所有城市都有地產、貿易、服務、零售與飲食，所以分析立春八字，2025年的運程，不同城市有不同的偏重，因為城市偏重於那個業務，是吉是凶，則可知2025年之運程。

立春八字食神傷官強旺，財星臨天乙貴人，時辰為陽刃劫財星，用簡單的思路，上半年金融成交旺盛，小心下半年破財。戊土官星，坐下寅木傷官，傷官見官，蛇年治安消退，官星通根於寅巳傷官生財帶刑，小心金融電話騙案。

官星根在巳火貴人財星，推動經濟有官員的參與。時辰亥水劫財，生合食傷遙沖財星，大眾參與金融熱度高，小心別迷戀。命主癸水無自根，借亥水劫財作根，此意象，指大眾沒有太多的自己思考，有些借助別人的羊群心態來求財，大家要三思，了解自己能力。以上純參考而已。