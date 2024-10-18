孫儷復工破冰共處　與吳慷仁雨中漫步

內地視后孫儷與台星吳慷仁合拍新劇，因男方的政治問題，令該劇成了箭靶，有指孫儷更決定罷工，不過，隨着是非淡化，孫儷被拍到近日於內地復工，不過，又被網民炮轟拍攝外景時「擾民」，負評爆燈！

孫儷於內地電視界舉足輕重，曾橫掃多個視后獎項，她主演的劇集，均備受注目，早前，她與台灣藝人吳慷仁合演新劇《執迷》，卻令她惹上不少負評，有指本身孫儷並非跟他合作，而是跟另一台灣藝人周渝民搭檔，怎料，當簽約之後，劇組卻換上吳慷仁。而早前，吳慷仁因簽約內地經理人公司，以及政治立場有欠清晰等問題，受到極大非議，令跟他合作的孫儷同樣中箭，再加上，本身已跟吳慷仁團隊合作得不太愉快，故早前傳來孫儷罷工的消息，有關她的戲份全部停拍，只拍吳慷仁的戲份。

不過，由於孫儷已簽約兼已開工近一個月，辭演始終涉及很多問題，再加上吳慷仁日前表示不會出席台灣金鐘獎，未知是否因此打動孫儷，她近日再度於內地為《執迷》開工，拍攝街景時更被不少網友「野生捕獲」，相片所見，兩人在下雨天拍攝一場文戲，一群工作人員穿着雨衣，吳慷仁穿西裝與孫儷共撐一把傘子，本來是一個非常普通的場口，但卻惹來附近居民不滿，紛紛留言抱怨：「正在拍，不知道要到幾點，吵得不得了，擾民，還不讓業主（指社區住戶）的車進小區（社區）。」除了拍戲受批評，有不少內地網民依然不滿吳慷仁拍攝該劇，明言該劇一出街定會去信有關方面舉報。