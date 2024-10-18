東方日報C1：趙麗穎再戰周迅　得民心衝金鷹視后

內地電視界盛事金鷹獎入圍名單前日曝光，最佳女主角提名成為焦點，由劇后趙麗穎大戰三金影后周迅，二人實力旗鼓相當，而逾半數網民都睇好剛奪「飛天視后」的趙麗穎再下一城。至於金像名導王家衛執導的《繁花》拿下最多提名，他卻無緣角逐最佳導演，令人大跌眼鏡。

第32屆中國電視金鷹獎前日公布提名名單，視帝視后獎項備受關注，而女主角競爭最為激烈，入圍者包括《不完美受害人》的周迅、《風吹半夏》出爐「飛天視后」趙麗穎、話題劇《繁花》的唐嫣、《人生之路》的李沁、《父輩的榮耀》劉琳及《縣委大院》吳越，當中周迅與趙麗穎被睇高一線，被視為是兩者之爭。

今次是趙麗穎繼2016年《花千骨》及2019年《知否？知否？應是綠肥紅瘦》後，第3度衝擊金鷹視后，她當年憑《花》劇首奪金鷹視后，網民期望她今次二度封后，而她早前已憑《風》劇成功登上「飛天視后」寶座，由於有被視為官方最高獎項的飛天獎加持，不少網民都睇好金鷹獎是趙麗穎的囊中物。有網上平台票選今屆金鷹視后，趙麗穎以大比數拋離對手，獲得逾半數網民支持，人氣旺盛。

然而，周迅亦非省油的燈，她已連續兩年入圍金鷹視后，獲獎無數的她最近憑《不》劇成為白玉蘭視后，再下一城擸埋金鷹視后亦絕非沒有可能。除了趙麗穎與周迅兩位大熱門外，其他幾位對手雖然看似陪跑，但實力不容小覷，其中唐嫣與老戲骨劉琳在今屆飛天獎不敵趙麗穎，不少網民都替她們不值，尤其劉琳落選，當時就引發不少網民的質疑，紛紛希望她能今次在金鷹獎圓視后夢。

王家衛無緣角逐最佳導演

男主角方面，入圍者包括《繁花》胡歌、《三體》于和偉、《去有風的地方》李現及《漫長的季節》范偉等，其中胡歌被指贏面大，他憑《繁》劇已先後提名白玉蘭獎、飛天獎及金鷹獎，並成功在白玉蘭獎稱帝。《繁》劇同時成為金鷹獎獲最多提名的劇集，包括最佳電視劇、電視編劇、男、女主角及男、女配角共6項，但王家衛卻在最佳導演一項名落孫山，令人意外。

另外，前日是趙麗穎的37歲生日，除了有入圍金鷹視后的好消息外，又獲不少粉絲在網上發文賀壽，為了回饋粉絲，她在社交網分享了兩款截然不同的造型照，一套是品牌2024秋冬高訂粉紅紗裙，盡顯貴氣，另一款則是白襯衫配黑裙，風格利落，凸顯不同美態。

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