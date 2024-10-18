李幸倪重返校園　分享me time放空紓壓方法　

英皇歌手李幸倪(Gin Lee)、黎展峯（Andy）、曾傲棐（Arvin）及女團VIVA日前唱到學校，舉行「EEG x BlessVision School Tour 2024」，與同學玩遊戲時，眾星分為兩隊，Gin、Andy跟Arvin為一隊，VIVA 4位成員自組一隊，在介紹隊名時，Andy因知道Gin推出新歌《可惜我們沒有》，非常醒目地將隊名改為「聽日出新歌隊」，為師姐作宣傳。VIVA就首次現場演繹新歌《Morning Call》，同學都聽得十分投入。歌手們由台上唱到台下，大派心心及與同學們玩自拍，氣氛熱鬧。

今次到校園演唱，同時想為面對讀書壓力的同學們加油打氣，Gin Lee分享自己減壓心得，由於性格認真，做任何事都很認真對待，便帶給自己不少壓力，所以她認為「Work hard play hard」非常重要，她說：「認真工作嘅時候就要全程投入，做完嘢返到屋企我會有個me time，可以做啲伸展又得、影相又得、睇書、放空又得，搵一啲你喜歡同埋健康嘅小活動，等自己有個渠道抒發，聽音樂都係一個好好嘅方法。」她又謂屋企永遠是最強後盾，與家人溝通十分重要，鼓勵大家跟屋企人坦誠。

Andy向來忠於自己，即使不獲身邊人信任，都要相信自己。Busking經驗豐富的Arvin，坦言街頭表演遭遇過不少評頭品足，他自有一套自處方式，他表示：「一開始Busking嘅時候會想切合大家想要嘅形象，但消化過後，其實唱歌都係一樣表達自己嘅工具，發現最誠實咁樣做自己係最緊要。」VIVA就寄語同學要好好珍惜中學生活，因為自畢業後，最掛着中學的日子。